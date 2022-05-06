老公搭飛機狂去廁所　人妻跟蹤驚見呢一幕　秒變MMA打到小三流產

新冠疫情在全球造成肆虐，進而使各國搭飛機的人不再像以前那麼多，然而，搭乘飛機所遇到的事也是無奇不有。



對此，媒體人許聖梅便在節目中分享，自己的友人曾目睹1名人夫在搭機時一直跑廁所，後來人夫的妻子在跟蹤過去後見到，人夫與小三在廁所談判，使得人妻氣得狂揍小三，甚至還使她流血，後來得知這是流產。

人妻跟去廁所驚見老公同女同事偷情 小三下場慘（點圖放大閱讀）▼▼▼

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資深媒體人許聖梅在節目《震震有詞》中分享友人的1例搭機事件，她表示，友人在1次接獲日本大阪的活動後，便全公司大約100人搭乘飛機準備前往，然而，當時某個廠商的夫妻也有搭乘這班飛機。對此，許聖梅提及，當時廠商夫妻中的老公頻繁的跑廁所「大號」，使其妻子萌生懷疑，於是便決定跟蹤在老公後面，一路到廁所，後來見到了驚人的畫面。

然而，許聖梅指出，當時該名人妻在抵達廁所時，就見到公司的小妹在廁所裡，使她當下便認為丈夫就是與該小三在廁所裡面偷情，於是便二話不說地衝上去朝著對方拳打腳踢，甚至拉扯對方的頭髮，再將對方的私處打到流血。對此，許聖梅透露，當時機上的人員也在見狀後，趕緊上前將失控的女子給拉開，後來飛機也在抵達大阪後，女子才得知，原來丈夫與小三不是在廁所偷情，而是在談判，最後也發現，該名被當作小三的女子私處流血是因為流產了。

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