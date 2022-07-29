MIRROR演唱會｜Anson Lo反應惹議　業內人抱不平　舞台工作者咁講

【MIRROR／MIRROR演唱會／Anson Lo】男團MIRROR昨晚（28日）的第4場紅館演唱會發生嚴重意外，一塊懸掛在舞台上方的巨型屏幕突然墜下，2名舞蹈員被壓中受傷，事發片段在網上流傳，部分拍到成員Anson Lo（盧瀚霆）事發後繼續唱及「好冷靜慢慢行去」，引起部分網民發文批評。不過，事後大批網民為他抱不平，更有不少演唱會業內人士解釋，他當時戴上耳機很可能無法聽到現場聲音，另有20年經驗的舞台工作者指，台上的燈光朝射下，表演者其實難以掌握現場情況。



網傳畫面截錄Anson Lo在事發一刻繼續跳唱名慢慢走近出事位置，竟有網民發文批評。（網上圖片）

昨晚MIRROR演唱會發生恐怖事故，造成2名舞蹈員受傷送院，網上流傳片段拍到Anson Lo在事發一刻繼續唱歌，之後才回頭慢慢走近事發位置，隨即有不少網民發文批評其反應，「一路望住傷者一路Come on」、「仲喺度行catwalk咁款」，質疑他「好冷靜慢慢行去」、「明知有人壓親都照唱歌跳舞」。

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然而，許多網民批評類似說法只是「盲反」，提到身處現場人士在時發一刻「畀唔到反應係好正常」，他當時可能已經嚇呆，更有人截圖當時畫面，指他轉身時傷者已被人圍住，他的角度無法看到巨型屏幕墜下，「佢係無望到個電視跌咗落嚟，係見到一大班人，但當時真係未必知道已發生咗意外」。

隨後有不少演唱會業內人士解釋，歌手在場上要戴耳機，除了聽音樂外現場還會有工作人員不停在耳機內嗌咪，Anson Lo當時很可能聽不到現場屏幕倒下的聲音。

意外後消防及救諼員入紅館處理事件，將2名舞蹈員送院。（勞顯亮攝）

有網民凌晨亦於親子王國發文，她是有約20年經驗的舞台工作者，提到網民未有關注的細節，指台上射燈其實會令表演者及觀眾席「好多嘢睇唔到」，台上有突發情況時，表演者難以第一時間發現及作反應，「去到紅館，其實表演者會有好多盲點」。事故原因是舞台結構問題，不應放大事件針對表演者。

（綜合）