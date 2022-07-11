網民野生捕獲金黃色河豚似芒果　一拎上手即時狂噴水睇落意外好笑

一般常見的河豚身體顏色都偏暗色系，但一名網友在河水裡發現一隻黃澄澄的河豚，身體像吹氣球一樣鼓起相當可愛，把牠抓上岸短暫玩賞。



一名網友分享在河裡看到一隻金黃色的河豚，覺得很稀奇，單手把牠撈上來。這隻金河豚一上來就從嘴裡嘩啦啦吐出一堆水，原PO把牠放在手掌心抖動，還當皮球小拋了一下，輕捏河豚的身體牠又從鰭的孔洞洩出一些水，玩了數十秒後把河豚放回水裡。

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網友表示：「好像一顆噴汁的大芒果」、「嘴巴發紫是被自己毒到了嗎」、「牠怎麼在漏水？」、「河豚還有顏色限量版？」、「好像擬人化的黃桃或枇杷」、「撈上來吐水的樣子超喜感」、「海綿寶寶裡的泡芙阿姨？」、「被你打擾看牠都氣鼓鼓了」、「感覺吐出來的水都是甜的」。

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這隻黃金河豚的品種是「白點叉鼻魨」，該魚種屬於暖水性魚類，體長可達50公分，棲息在水質清澈的潟湖或珊瑚礁區，以藻類、海綿、苔蘚蟲、軟體動物等為食，可作為觀賞魚。其卵巢和肝臟有毒。白點叉鼻魨有兩種顏色型態，一種是魚身為黑色並布滿白點，另一種則是原PO撿到的，體色為鮮黃色並帶有少量黑色斑點。

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