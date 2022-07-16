胖海豹小岩石上躺平曬日光浴「睡到潮退忘記下來」睡醒萌樣超療癒

練過瑜珈？最近一段短片在網路上掀起熱議，一名網友拍到一隻海豹正在睡覺，但牠睡覺的地方不是岸上，而是退潮後的石頭上。



不過石頭相當迷你，完全不到海豹身體的二分之一，海豹卻發揮絕佳平衡感在上面睡翻，讓不少網友嘖嘖稱奇。

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日本一名天文學攝影家「KAGAYA」經常在推特上上傳他所拍攝的星空照片，吸引不少天文迷的喜愛，偶爾他也會拍攝日常生活所見到的有趣事物。日前「KAGAYA」在北海道拍到一段令他自己也相當驚訝的畫面，只見一隻灰色海豹發揮絕佳的平衡力睡在一塊比自己身體小很多石頭上，瞇起眼睛、雙腳併攏還側躺的睡姿看起來相當愜意。

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該影片上傳到推特後立刻吸引不少網友議論，短短13秒的影片至今已吸引超過629萬網友觀看，網友們對海豹在小石頭上睡覺的超強平衡力感到嘖嘖稱奇，留言表示「這應該是本來就睡在石頭上，只是海水退潮了才看到這樣的景象」、「整個完全不動如山欸」、「平衡感得多強才能這樣睡」、「原來動物也會做瑜珈」。

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