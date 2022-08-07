仁愛堂｜助銀齡長者紓緩長新冠症狀　提供3項免費中醫診療服務

面對2019冠狀病毒病持續至今，市民不敢鬆懈。在這關鍵時刻，本堂喜獲AIA透過友邦慈善基金的慷慨支持，短時間內起動3項專門照顧銀齡長者需要的嶄新免費中醫診療計劃：「COVID-19康復人士免費中醫門診計劃」、「屋邨長者免費中醫診療計劃」及「長者免費天灸治療計劃」，涵蓋病後調理、除病及治未病的診療服務。截至2022年8月，已有過萬名長者受惠，增強其防禦能力好比為社區建設防禦網。



「COVID-19康復人士免費中醫門診計劃」以2019冠狀病毒病的康復長者為服務對象，鼓勵他們正視「長新冠」所帶來的潛在健康風險。（仁愛堂提供）

針對長新冠 減康復者潛在健康風險

2019冠狀病毒病肆虐兩年多，香港亦於2022年年初迎來第五波疫情，每日確診人數曾一度超越五位數字。根據世界衞生組織（世衞）資訊，大約 10-20%康復者出現「新冠肺炎長期綜合後遺症」（簡稱：長新冠），如咳嗽、痰多、氣喘乏力，失眠等症狀。為鼓勵長者正視長新冠，仁愛堂於3月特別推出「COVID-19康復人士免費中醫門診計劃」，合資格長者可到本堂的自資醫療中心及全線綜合及流動中醫醫療車，接受3次免費診療服務（包括每次最多5劑中藥），透過及時的中藥調理，減低長新冠對身體帶來的潛在健康風險 -- 這尤其適用於同時患有長期病患的長者。

3個針對長者中醫醫療需要的免費計劃，讓符合資格的參加者不會受制於經濟憂慮、地區限制等，得以安心地參與全城共同抗疫。（仁愛堂提供）

深入社區助基層 屋邨長者求診 免舟車勞頓

回望2003年，香港爆發沙士，全城陷入恐慌。仁愛堂堅守「助弱保康」服務宗旨，於同年首創流動中醫醫療車服務，提供診金全免的「中醫義診」服務。

面對反覆的疫情，本堂再次善用流動中醫醫療車的靈活性，自2022年4月全線開展「屋邨長者免費中醫診療計劃」。滿60歲長者可於公共屋邨內的流動中醫診所應診，即可獲3次免費診療（包括每次最多5劑濃縮中藥）。目前，仁愛堂共有27部綜合及流動中醫醫療車，其服務網絡已覆蓋全港18區，服務點逾100個，包括近60個公共屋邨服務點，體貼基層市民及行動不便的長者，讓他們不需經歷舟車勞頓之苦， 同時也不用擔憂診療開支，便可積極地做到「未病先防」、「既病防變」之效。

「天灸療法」是根據中國傳統醫學的一種獨特治療方法，中醫師會在一年中的幾個特定日子、在人體的特定穴位外敷藥物，透過刺激穴位，增強免疫能力，達致治療疾病、增強抵抗力的效果。註冊中醫師張鴻輝參與今年增設於觀塘服務點提供免費天灸。（仁愛堂提供）

治病、防病

精準天灸療法 提升抗病力

疫情多變，增強長者免疫力至關重要。仁愛堂累積多年「天灸療法」經驗，更於本年7月中首次推出「長者免費天灸治療計劃」，合資格銀齡一族可獲3次免費天灸治療。

天灸治療不但有利於長者抗疫，同時也可減低冬季疾病發作的機會，故短短1星期已全線滿額，可見市民對中醫服務需求甚大。

仁愛堂為60歲長者提供免費天灸服務，成功報名者可獲3次療程。（仁愛堂）

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）