仁愛堂｜助銀齡長者紓緩長新冠症狀 提供3項免費中醫診療服務
面對2019冠狀病毒病持續至今，市民不敢鬆懈。在這關鍵時刻，本堂喜獲AIA透過友邦慈善基金的慷慨支持，短時間內起動3項專門照顧銀齡長者需要的嶄新免費中醫診療計劃：「COVID-19康復人士免費中醫門診計劃」、「屋邨長者免費中醫診療計劃」及「長者免費天灸治療計劃」，涵蓋病後調理、除病及治未病的診療服務。截至2022年8月，已有過萬名長者受惠，增強其防禦能力好比為社區建設防禦網。
針對長新冠 減康復者潛在健康風險
2019冠狀病毒病肆虐兩年多，香港亦於2022年年初迎來第五波疫情，每日確診人數曾一度超越五位數字。根據世界衞生組織（世衞）資訊，大約 10-20%康復者出現「新冠肺炎長期綜合後遺症」（簡稱：長新冠），如咳嗽、痰多、氣喘乏力，失眠等症狀。為鼓勵長者正視長新冠，仁愛堂於3月特別推出「COVID-19康復人士免費中醫門診計劃」，合資格長者可到本堂的自資醫療中心及全線綜合及流動中醫醫療車，接受3次免費診療服務（包括每次最多5劑中藥），透過及時的中藥調理，減低長新冠對身體帶來的潛在健康風險 -- 這尤其適用於同時患有長期病患的長者。
深入社區助基層 屋邨長者求診 免舟車勞頓
回望2003年，香港爆發沙士，全城陷入恐慌。仁愛堂堅守「助弱保康」服務宗旨，於同年首創流動中醫醫療車服務，提供診金全免的「中醫義診」服務。
面對反覆的疫情，本堂再次善用流動中醫醫療車的靈活性，自2022年4月全線開展「屋邨長者免費中醫診療計劃」。滿60歲長者可於公共屋邨內的流動中醫診所應診，即可獲3次免費診療（包括每次最多5劑濃縮中藥）。目前，仁愛堂共有27部綜合及流動中醫醫療車，其服務網絡已覆蓋全港18區，服務點逾100個，包括近60個公共屋邨服務點，體貼基層市民及行動不便的長者，讓他們不需經歷舟車勞頓之苦， 同時也不用擔憂診療開支，便可積極地做到「未病先防」、「既病防變」之效。
治病、防病
精準天灸療法 提升抗病力
疫情多變，增強長者免疫力至關重要。仁愛堂累積多年「天灸療法」經驗，更於本年7月中首次推出「長者免費天灸治療計劃」，合資格銀齡一族可獲3次免費天灸治療。
天灸治療不但有利於長者抗疫，同時也可減低冬季疾病發作的機會，故短短1星期已全線滿額，可見市民對中醫服務需求甚大。
仁愛堂醫療服務科簡介：
仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。