仁愛堂首推「長者免費天灸」　滿60歲以上人士獲3次療程｜附詳情

第5波疫情尚未完結，專家已預測香港有可能面對第6波疫情的威脅，令市民對中醫需求急升。仁愛堂一直致力關顧長者的健康，今年在AIA透過友邦慈善基金的慷慨贊助下，特別為60歲或以上的「銀齡一族」開展「免費天灸治療計劃」。



天灸調整人體氣血陰陽平衡，增強機體抗病能力，達到治療疾病、溫肺驅寒、健脾補腎的作用。（資料圖片）

上醫治未病

天灸治療是根據中國傳統醫學的一種獨特治療方法，利用辛溫助陽藥物外貼於人體特定的穴位上，以刺激局部穴位紅赤充血，調整人體氣血陰陽平衡，增強機體抗病能力，達到治療疾病、溫肺驅寒、健脾補腎的作用。

「長者免費天灸治療計劃」由7月15日起，為年滿60歳或以上長者提供合共3次免費天灸治療，名額有限，先到先得。請各老友記把握時機，增強抵抗力。報名資格：需出示60 歲或以上香港永久性居民身份証

仁愛堂為60歲長者提供免費天灸服務，成功報名者可獲3次療程。（仁愛堂）

貼藥時間（仁愛堂提供）

仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心 （屯門）

地址：屯門啟民徑18號

地址：仁愛堂賽馬會社區及體育中心地下（新墟街市側）

查詢電話：2655 7757

仁愛堂田家炳綜合醫療中心 （元朗）

地址：元朗壽富街3號

查詢電話：2443 2203

仁愛堂大埔綜合中醫中心 （大埔）

地址：大埔靖遠街55號地舖

查詢電話：2638 7393

仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心 （葵芳）

地址：葵芳葵義路15號葵芳閣G地舖

查詢電話：3690 8198

仁愛堂楊素梅中醫中心 （何文田）

地址：何文田佛光街80號何文田廣場2樓229號舖

查詢電話：3628 3536

今年觀塘區加設「免費天灸服務點」— 查詢電話：6465 3243

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



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