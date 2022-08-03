精盡真的會人亡？一生只有4千發？台泌尿科醫生：男人也有更年期

人有七情六慾，有時候就必須「手動處理」來解決生理上的問題。



不過相信不少男性對於自慰這件事，其實並沒有那麼了解，網路上甚至傳出「男人一生精液量只有4000發」的說法。

對此，台灣泌尿科醫師顧芳瑜就表示，這個說法完全不正確，因為正常的男人每天都會製造精液。

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對於自慰這件事，網路上有一種說法，稱男人一輩子只能尻4000發，超過這個次數就會「停精」，顧芳瑜強調，這個說法是錯誤的，因為男人每天都會生產精子，精液會透過性行為、自慰或是遺精的方式從體內排出，所以就算排精過量，也不會造成「精盡人亡」，頂多感到身體疲憊無力而已。

顧芳瑜提到，男性一般來說也會歷經更年期，而在更年期來臨時，男性荷爾蒙會降低，進而導致精子活動力與品質變差。

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至於要控制精液品質則是有三大關鍵，其一是控制褲襠溫度，維持在低於體溫1至2度，因為精子怕熱，褲襠封閉易使睪丸溫度過高，恐射出空包彈和死掉的蝌蚪。

其二，就是要有規律作息，戒煙戒酒，香煙裡的尼古丁易形成血管收縮，導致勃起困難，並增加精子畸形的發生率；其三則是要均衡飲食，維持肌肉量有助於減緩男性賀爾蒙的下降速度。

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