夫婦堅持只用「AELX」4個字母幫12仔女改名 你又砌得出幾個？
撰文：聯合新聞網
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比利時一對育有11個孩子的爸媽，只用4個字母分別替他們11個小孩取名。
所有字母都有不同組合，而他們正計劃生第12個孩子，持續挑戰用4個字母排列組合，為孩子取名。
你又能用「AELX」拼出多少個名？ 點圖看看這對比利時夫婦的子女名字：
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根據《鏡報》報道，比利時夫婦格溫尼（Gwenny Blanckaert）和瑪利諾（Marino Vaneeno ）以瑪利諾繼父名字Alex為第一個孩子命名，並延續a、l、e、x為第二個孩子取名為Axel，然後再持續用這四個字母對下面9個孩子取名，分別為Xela、Lexa、Xael、Xeal、Exla、Leax、Xale、Elax，和六個月大的Alxe。
格溫尼表示，當時在為孩子取名時有些掙扎，但為第二個孩子取名為「Axel」，夫婦倆便決定持續用相同字母為下面的孩子命名。格溫尼也說，他們從一開始就設定孩子的數目要像時鐘走一圈為12點一樣，他們正努力朝向生第12個孩子的目標邁進。格溫尼說：「我們和12個孩子坐在圓桌的那天，就是我們家庭真正完整的時刻。」
夫妻倆也說，除了a、l、e、x之外，他們還有其他字母的拼湊可以選擇；而面對眾多的家庭成員，他們也表示必須處於一個緊湊的時間表，才能完成所有家務。
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