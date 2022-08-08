酒店隔離變3+4　醫學監測可搭車上班　網民關注呢樣嘢：點清零？

【紅黃碼／安心出行／酒店檢疫隔離期／香港健康碼】本港疫情反彈，連日新增確診個案超過4000宗，不過特首李家超今早（8月8日）公布縮短抵港人士酒店隔離檢疫期，改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測，周五（8月12日）起生效，而醫學監測期間可以乘搭公共交通工具、上班、進入商場、百貨公司和街市等，強調政府整體政策是「不躺平」。

消息一出即引來熱議，有網民贊成縮短酒店隔離檢疫期，認為可以吸引外地人士來港，但亦有大批網民質疑做法，「咁點清零？」、「返工唔使食飯？」，也有網民關注如果是餐廳、食肆員工，是否不可以上班。



特首李家超今早主持首次「應對疫情指導及協調組」，宣布縮短抵港人士酒店隔離檢疫期，改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測。（李澤彤攝）

特首李家超今早主持首次「應對疫情指導及協調組」，宣布縮短抵港人士酒店隔離檢疫期，改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測，周五（8月12日）起生效。

4天醫學監測可在家居或一般酒店進行，其間可以外出，但不能進入主動審查疫苗通行證的表列處所，包括食肆、健身中心、美容院等，亦不能進入安老院、殘疾人士院舍、指定醫務處所等，也不能參與任何除口罩活動。若每日快速檢測陰性，可以乘搭公共交通工具、上班、進入商場、百貨公司和街市等。

至於「紅黃碼」會配合「安心出行」手機應用程式展示。李家超說，確診者會被賦予「紅碼」，禁止離開隔離地點；非確診者則被賦予「黃碼」，以管控醫學監測期間活動。「紅黃碼」會在完成規限時轉成正常的「藍碼」。

「紅黃碼」會配合「安心出行」手機應用程式展示。（李澤彤攝）

縮短酒店隔離檢疫期及紅黃碼措施引來網上熱議，有網民贊成縮短酒店隔離檢疫期，認為可以吸引外地人士來港，回港時亦更有彈性，可與外地接軌；但亦有大批網民質疑措施是否放棄「清零」政策，又擔心如何與內地通關，「咁點清零？」、「幾時先可以同內地通關？」。

另有不少網民關注實際執行情況，「係公司食午飯時候會安全嗎？」、「可以返工，不可以去食店……細菌不會在Office傳染？」、「所以返工就唔使食嘢嘅？」。也有網民關注在食肆工作的員工，是否無法上班，「做餐廳咪即係返唔到工？」、「返工喺商場食肆點算？」。