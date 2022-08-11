咁都得？6件西餅砌唔晒入盒　多出2件職員咁樣放　大埔友開盒崩潰

懷舊西餅是不少80、90後的童年回憶，有大埔街坊近日發文分享買西餅的趣事，表示到當區一餅店購買半打西餅，但職員花了數分鐘仍未能將所有蛋糕放進紙盒內。後來他開盒才發現，職員竟然將其中2件西餅疊起擺放，而運送過程盒內因有空位，部分蛋糕已經倒下或傾側，令他大呼崩潰。



有大埔街坊表示到當區一餅店購買半打西餅，但職員花了數分鐘仍未能將所有蛋糕放進紙盒內，後來他開盒才發現，職員竟然將其中2件西餅疊起擺放。（fb「大埔 TAI PO」圖片）

該名大埔友周三（9日）於facebook群組分享相片，指在大埔中心一餅店購買6件西餅，店員遂取出供放置半打蛋糕的紙盒盛載。不過由於西餅大小有輕微分別，職員花了數分鐘仍「砌唔掂入盒」，他未有為意，待對方完成包裝便取走西餅。

沒想到他後來打開紙盒竟發現崩潰一幕，原來職員最終仍未能將6件西餅平放於盒內，為免麻煩竟想到將其中2件蛋糕壘起，放於另外兩件蛋糕上。由於2件西餅被壘起，盒內有多出的空位，部分西餅於運送期間打翻或傾側，不但影響賣相，忌廉及果醬也沾到紙盒上。樓主看到盒內情況也不禁直呼黐線，對職員放置西餅的方法感到相當無奈。

職員最終仍未能將6件西餅平放於盒內，為免麻煩竟想到將其中2件蛋糕壘起，放於另外兩件蛋糕上。（Gettyimages）

網民看過相片也感驚訝，紛紛質疑負責「砌餅」的職員或是新手，才會想到如此處理，「應該係新手，點可能會咁放，無人教嘅咩？」、「阿姐玩開倉庫番定俄羅斯方塊」、「再嘈下次盒都唔用就咁入袋」。不過也有人認為事件與員工的工作態度有關，「呢啲冇理由買餅人受，做得唔好再練過，做到好為止先啱」、「呢啲工作態度嘅人唔好問點解自己人工低，點解冇機會」。