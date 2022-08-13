單身港男不滿被要求上繳$2000消費券　阿媽：冇拖拍即冇地方用錢

【電子消費券2022／支付寶HK（AlipayHK）／BoC Pay／八達通／PayMe／Tap & Go（拍住賞）／微信支付（WeChat Pay HK）】第二階段首2000元消費券已於8月7日發放，有港男於討論區發文大呻，原計劃將消費券當飯錢，惟日前媽媽稱「好多嘢想買」，要求他一起去購物。他明言不想將消費券全部上繳，卻被媽媽責罵「而家冇拖拍即係冇地方用錢啦，好應該畀晒啲消費券錢佢買嘢啦」。



有港男於討論區發文大呻，日前媽媽要求將消費券上繳，他拒絕卻被媽媽責罵「而家冇拖拍即係冇地方用錢啦」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港男於香港討論區以「阿媽話我冇拖拍就應該要畀晒啲消費券佢」為題發文，不滿稱「冇拖拍就要畀晒啲錢你㗎啦咩，買完啲嘢又用唔到，啲錢我拎去食飯唔好咩？」，「真係愈諗愈唔想同佢一齊去畀錢買嘢！」。

不少網民勸樓主應孝順一下媽媽，「好心你就唔好咁小氣啦」、「2000蚊都唔捨得？」、「重點不是有無拍拖，而係錢作怪。除咗畀家用之外，日常對父母孝敬下都唔少得，你自己衡量下啦」、「畀一半屋企人買嘢啦，又唔係自己錢」、「阿媽用咁多錢養大你，你咪畀返啲錢佢當息囉」。

不少網民勸樓主應孝順一下媽媽，「畀一半屋企人買嘢啦，又唔係自己錢」。（《現正分手中》劇照）

不過也有網民認為「有時唔係話$2000都唔捨得，可能佢阿媽講嘢令到佢聽落唔舒服，咁樣唔畀囉」，有人則建議「你坤老母話有拖拍咪得囉！」、「今次2000畀佢用，下次3000就留返自己用」。

有網民就分享類似經歷，「小弟嘅情況都同樓主差唔多，一收到$2000消費券，就要用其中一半買超市現金券，然後上繳畀阿媽當額外家用。唉，我攞消費券都係想自己食好少少，同埋買下心頭好㗎」。