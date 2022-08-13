深信柬埔寨月薪30萬　台男打卡興奮稱迎「財富自由」　網民揭真相

近日台灣年輕人被高薪誘騙到柬埔寨的事件頻生，結果被人蛇集團控制下遭到禁錮、性侵、摘器官。有台灣網民日前在facebook群組上傳護照圖片，地點標籤柬埔寨，稱「井底之鞋不用在那邊酸」，聲稱在當地月薪高達30萬元新台幣（約7.8萬港元），當地主管說會幫忙保管好手機和護照等。帖文引起熱議，網民揶揄他竟相信這些求職騙案。不過，許多人質疑他根本在反串事件，又找出他上傳的部分圖片只是在網上隨便截圖。



有網民上傳照片，稱相信在柬埔寨月薪30萬。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

有台男在fb群組「爆廢公社公開版」，上傳護照的圖片，地點標籤柬埔寨，說「為了夢想衝刺，懂的人都懂，沒出過國的井底之蛙不用在那邊酸，主管說會幫忙保管手機跟護照，私訊暫時不會回」，還留下幾個標籤，「月薪30萬」、「勇敢拼了」、「脫離舒適圈」、「翻身計劃」、「迎向財富自由人生」。

另外2張照片其中一張稱是「剛剛在飛機上拍的」，另一張說「剛到飯店，這是今晚下榻的地方，等等手幹部會收走，剩下的晚點工作有空檔再回」。

帖文引來熱議，網民嘲笑「你應該是看不到留言了吧」、「去了注意你的心肝腎肺眼明年給你普度喔」、「人家都說一個禮拜30萬，你一個月才30萬，輸了輸了」、「我想待在舒適圈就好，你們去拼吧！」

不過，很多人認為他只是在反串事件，認為帖文只是「釣魚文」，假裝自己去了柬埔寨，尤其最後一張畫質很差，質疑根本是在網上隨便找的照片，另一張在航班上的照片，更被部分網民發現是在網上隨手截取的圖。有留言批評他帶風向，「現在是救人的時候，不是逆向操作…這樣反串對於國際救援無益，你要知道受騙數千人不是小數目，許多人是被朋友騙的 抓交替去的」。但也有人擔心是由詐騙集團所發，引誘還半信半疑的民眾前往。

（fb群組「爆廢公社公開版」）