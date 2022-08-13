台IG網美柬埔寨恐怖行事曆　被性侵至嘔　獲救哭訴：像貓狗被買賣

【柬埔寨／人蛇集團／高薪陷阱／求職陷阱】近日爆出多宗台灣年輕人被柬埔寨高薪工作吸引，結果被人蛇集團控制的可怕事件。1名「脫柬者」IG網美日前在網上爆出自身經歷呼籲民眾慎防受騙，她上傳在當地的「恐怖行事曆」，7天內被轉賣4次性侵9次，提醒正考慮這種工作的民眾，下場只有「凌虐、強暴」。她上傳1張照片，稱人蛇集團將此照傳來傳去，「我像貓狗一樣看着被買賣」。



受害人在IG上傳圖片，稱當地人蛇集團就是用這照片傳來傳去，將她當「貓狗買賣」。（受害人IG截圖）

近日多次爆出台灣年輕人被高薪工作誘騙到柬埔寨，被困入一些園區當奴隸，被迫詐騙、性交易甚至被摘取器官。有受害的IG網美成功逃回台灣後講述自身經歷，她收到工作介紹去到當地，一到金邊就被收走護照，7天內被轉賣了4次，每次都被人輪流侵犯。

事主稱她被人蛇集團要求拿起一張資料表拍照，「他們都在這張照片傳來傳去，我像貓狗一樣，看著被買賣」，她多次留言表達心情，坦言獲救後仍未走出可怕陰影。事主上傳「行事曆」，她6月25日她到達金邊被帶到西港，對方明言她已被賣掉，由於不願做詐騙，被集團的人毒打後要將她賣給另一公司，她被3人輪姦後，被帶去第二間公司的宿舍，再被另外2人侵犯。

受害人上傳在當地的恐怖行事曆。（受害人IG截圖）

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26日她被人蛇集團老闆帶去酒店，讓另1名內地人性侵她，晚上又被2男侵犯，被「其中一個馬來西亞（人）強姦到快天亮」。27日事主被1個男人強迫口交，直到她嘔吐為止，之後就被帶到酒店轉賣給第三家公司。28日，第三家公司的老闆覺她可憐，不想再將她轉賣並安置到酒店，原來是想性侵，她激烈反抗下手跟下體嚴重受傷流血。直至7月1日，她抓到報警機會，即YouTuber「好棒Bump」求救，國際救援組織介入下最後要高層派軍警救人。

事主提醒民眾想到當地工作要三思，她在當地7天已被轉賣4次、被人侵犯9次，「台灣的朋友我想你們在柬埔寨被寧（凌）虐強暴…好多傷痛」。那邊人蛇組織勢力很大，疫情下又有更多人相信網上高薪招聘，擔心會有更多受害害人，希望分享經歷可以提醒更多民眾，又慨嘆好像難以制裁這些集團。

（綜合）