超市賣「透明吐司」真透明！99台幣買空氣？　網民：完全符合標示

這個商品完全符合商品說明條例！近日台灣有女生發現了「最誠實」的麵包，她日前在超級市場看到名為「透明吐司」（即多士）的商品，售價為台幣99元（約港幣25.8元），沒想到拿起來一看，裏面竟真的空空如也，是名副其實的「透明」！



有台灣網民在網上發文稱在超市發現到售價99新台幣、名為「透明吐司」的麵包，沒想到內裏空空的，竟真的是完全「透明」。（facebook專頁「爆廢公社」圖片）

該名台灣女生在facebook專頁「爆廢公社」發文，指看到包裝袋甚麼都沒有，「整個驚呆，一頭疑問，透明吐司！？有這東西？」，又補充指貨架上僅餘的兩袋麵包裏面都是空的。

帖文引來網民熱議，不少人都認為超市員工竟沒發現實在太離譜，更爆笑指「這是國王的吐司」、「要有慧根的人才看得到」、「結帳給他透明鈔票」；甚至有人打趣地說這款麵包不是給活人的，「這是七月限定商品」。

其實這款吐司正常包裝內是有鬆軟麵包的，因主打是百分百無添加驗證及材料來源透明，故此才命名為「透明吐司」，有網民就表示「都說了100％無添加物了」、「包裝標示跟內容物完全符合。沒什麼問題啊！」、「沒被騙卻感覺被騙」。

不過，有細心的網民就留意到包裝裏放了紙皮，懷疑這是貨格上展示用的擺設，「裡面是紙箱撐起，應該是展示用而已吧」、「這是擺設啦，不賣的」。