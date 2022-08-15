KK園區｜台網紅疑誘騙少女赴柬埔寨賣豬仔　極速被起底背景超強大

台灣PTT表特版正妹黃巧綸被爆出徵求年輕女性前往柬埔寨，她的名字一夕之間在當地成為熱搜關鍵字，網民進攻她的IG，更是大開眼界。



不到30歲的黃巧綸幾乎已經環遊世界，所有照片都是打高爾夫、到外國旅遊等華麗紀錄。但她並不是以演藝圈收入為本業，過去從外拍到出寫真集，僅客串過台灣電影《山中森林》，上過幾次綜藝節目，連要被稱為「國光女神」都很勉強，看起來比較接近KOL。

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黃巧綸過去所屬的經紀公司表示，已經和她結束合作關係。而她過去曾在《國光幫幫忙大哥是對的》中，分享自己出身自政治世家，爸爸、叔叔、爺爺和親戚都是台灣政治圈人士，爸爸黃士杰更是當地已停止運作的最高權力機關「國大」代表，在新竹地方上頗有勢力。

黃巧綸透露，以前求學時也遇過有朋友想要認識她的父母，小時候上學也都有家裡的司機接送。她亦曾因為忘記寫功課被老師打巴掌，結果老師沒多久就「被消失」。因為爸爸的關係，她被禁止念男女合校，最後選擇就讀新竹女中、新竹高中。

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