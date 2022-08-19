少男玩手遊被騙入柬埔寨園區「恐怖生活曝光」日日洗腦詐騙是對的

【柬埔寨詐騙／KK園區】柬埔寨「賣豬仔」事件持續延燒，一名兒子被騙去柬埔寨、直到昨天才順利返台的段媽媽接受採訪，她說，兒子在柬埔寨時共待過兩個「園區」，在內生活每天都要精神喊話，被洗腦「詐騙是對的」。



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段媽媽說，兒子被打手遊認識、自稱竹聯幫的「大哥」騙去柬埔寨，稱是負責「修繕機房」，只要三個月，抵達當地的第一天還說「他們帶我去吃好吃的」，第二天就向她求救，指工作內容根本是詐騙，對方還要兒子重簽契約，將工作時間改為一年，不簽就會遭電擊棒凌虐，驚恐之餘只能簽下「賣身契」，直到段媽媽透過友人搭上張安樂，在張安樂的協助下才順利救出兒子。

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段媽媽透過兒子轉述，說兒子在柬埔寨曾被轉賣一次，共待過兩個園區，第一個園區把兒子所有的電子產品全部沒收，只能利用園區提供的手機聯繫她，兒子與她傳訊完後還要全部刪除，深怕被園區發現說了甚麼不該說的，威脅到人身安全；第二個園區才讓兒子使用自己的手機，她密切跟孩子聯繫，並且取得兒子定位、辦公室、宿舍的位置，也因此才有獲救生機。

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段媽媽說，兒子在柬埔寨的兩個園區「算比較好的」，較少聽到毆打、電擊等凌虐行為，但沒有業績就不能吃飯休息、取消放假，第一個園區全是大陸人，只有兒子一個台灣人，第二個園區才有其他台灣人：「但有些園區很黑，兒子有聽別人說，可能一直轉賣就會到那邊去。」

段媽媽透過兒子轉述，說園區內管理就是每天都要精神喊話：「老闆會告訴他們，在這裡工作是為了家人的幸福，為了公司的未來之類的，對他們洗腦、讓它們認為詐騙別人是對的。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】