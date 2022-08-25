台媽搭巴士「係咁易入兩蚊」後極速鬆人　司機鬧爆　網民卻幫口？

在台灣搭乘巴士時須使用悠遊卡（八達通）或零錢投幣付款。有巴士司機在爆怨公社發文表示，日前工作時遇到一位帶兩個孩子的母親，由於其中一位孩子的悠遊卡餘額不足，被司機要求現金投幣。但該名母親卻只投了「兩塊錢」（台幣，下同），便迅速離開，屬逃票行為，令司機搖頭大嘆「最壞身教」。



巴士司機說明，傍晚載了一位媽媽帶著兩位小朋友，但其中一張悠遊卡是負額，因此機器無法過卡，但這位媽媽不理會，卻要從車子中門要下車，直到司機提醒兩次：「卡片如果沒錢需投現金喔！」才回頭補票。

上網公審竟有網民幫住個媽媽？點圖睇原文全文同網友意見：

+ 25

不料，巴士司機氣憤表示，這位媽媽快速丟了兩個一塊就走人，並牽著兩個小孩快步遠離，他無奈地說：「連要用報警嚇她的機會也沒有！」礙於車上乘客多，時間寶貴，必須準時發車。

巴士司機針對母親的行為大嘆「真的很糟糕」，兒童票只要11元，逃票原因令人匪夷所思，甚至在孩子面前做了糟糕的示範，事後司機更強調「家庭教育比學校教育更重要」。

【延伸閱讀】台婦巴士上大解放 司機嬲爆要報警 網民反應兩極（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

針對逃票行為，網友紛紛留言表示，「逃票等於偷竊行為，最差勁的身教！」、「這就是耳濡目染，身教如此小孩就有樣學樣」、「這種事情很要不得，家庭教育很重要」、「希望那位媽媽的小孩長大不要重蹈覆轍」、「有困難也不用這樣，是品德教育有問題」。

另也有網友推測原因表示，「雖然這行為是不對的，但有沒有可能是家境清寒、辛苦又可憐的單親媽媽呢？」、「這個社會願意做善事的人很多，只要說出來一定會有人願意幫忙你」、「或許真的有困難身上沒錢，又不好意思說」、「會不會是急忙拿錯？」。

【同場加映】瘋傳十級噴血「地鐵柱女」照 原來係兩年前舊相 本人近照更犯規（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

延伸閱讀：

拒請飲料被酸小氣！她回嗆1句「同事氣炸走人」網喊超過癮

小偷就在身邊！ 男友妹偷東西還大言不慚一句話惹怒網友

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】