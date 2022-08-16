搭地鐵你會揀坐兩個美女定兩個大媽中間？怕醜男上網提問惹激辯

地鐵是相當重要的大眾運輸工具之一，車廂在通勤尖峰時刻經常滿座，很難找到空位休息。



不過，一名男網友就坦承自己在搭地鐵時，即便眼前有空位，他也會刻意避開正妹之間的座位，貼文曝光後引起網友討論。

畀你又會揀坐邊個中間？睇睇網民嘅熱烈討論（點圖放大閱讀）：

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原PO透過Dcard發問：「地鐵找位子，你們會刻意避開妹子旁邊嗎？」他表示在地鐵上找位子時，發現有很多空位，一個是2位正妹中間，另一個是2位婦女中間，在這兩者間，原PO果斷選擇婦女之間的座位，他也將這道情境題拋出：「如果是各位男生，你們會選哪個？」

問題一出，引來廣大男性網友留言回應，「是我的話，不敢選坐在正妹中間，除非長得很帥，因為那些機會從不屬於我們」、「坐正妹旁邊超不自在」、「選正妹旁邊都要小心翼翼，動作不能大、不能大聲講話，就連眼睛也不能亂看」、「當然不敢……有時候正妹坐我旁邊壓力也超大的」。

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貼文也釣出女性網友現身回應，「如果進到車箱發現兩邊都是帥哥，我都只坐在看起來比較親民的帥哥旁邊」、「坐在帥哥旁邊會緊張、很拘束，雖然根本沒人注意我」。

但也有人傻眼表示，「都是位子有差嗎？」、「有位子就先坐啊！不然要幹嘛？」、「不搭訕、做出奇怪表現的話，為什麼不敢坐在妹子旁邊？」、「我會挑妹子正對面的椅子坐，能欣賞風景又能保持安全距離」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】