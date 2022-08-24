女網友搭巴士被型男咁做即春心蕩漾　網民：如是肥宅已被警察拉了

許多人有在尖峰時刻搭乘巴士的經驗，人與人之間擠成「沙丁魚」令人格外不舒服。Dcard有名女網友發文分享，自己先前搭乘往返知名遊樂園的巴士，由於乘客過多，相當擁擠，不料在巴士停紅燈急煞時，站不穩的她整個人被一位「帥哥」摟入懷裡，令原PO小鹿亂撞，一旁朋友看了則表示「傻眼」。



原PO表示，先前搭乘往返知名遊樂園的巴士，當時人潮擁擠，車上沒位子坐、也沒辦法沒扶手扶，更慘的是手上還提了許多戰利品，因此只能自己在人群中「穩固下盤」。

原PO說明，撐不到五分鐘，便覺「下盤無力」，巴士停紅燈急煞車時，在快被甩出去的那一瞬間，突然被站在身後穿搭有型的帥哥摟進懷裡。

原PO解釋，自己被抱住的瞬間整個人都傻了，腦袋還沒反應過來，帥哥就對原PO說了一句：「不介意的話可以靠在我身上」，原PO則表示「不好意思，謝謝」。

事後，原PO補充，靠在帥哥身上時，隱約聞到一種木頭香，直呼「真的超級好聞！」下車後，原PO朋友在一旁看了表示「很傻眼」，但原PO自己則非常心動！

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底下網友留言紛紛表示「人若不帥，再暖都是變態」、「他應該知道自己很帥，不然醜男這樣做早就被警察抓走了吧」、「肥宅我這裡也可以隨便給你靠哦」。

「看來人家不是第一次意外摟女生了」、「如果是我摟就被送警局了」、「原PO一定是正妹」、「也太漫畫還是偶像劇情節了吧」、「感受到粉紅泡泡哈哈」。

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