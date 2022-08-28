抗疫物資包貨不對辦？確診夫婦收2包物資內容不同　政府咁回應

新冠肺炎疫情反彈，專家更預料開學後單日確診人數或破萬宗。有新冠肺炎確診者近日發文，指與同樣確診的丈夫同日收到政府派發的抗疫物資包，惟兩份物資包內提供的物品卻有分別，其中1份僅有口罩及快測套裝，另一份則附有體溫計、血氧儀及中成藥等，令她質疑部份物資包「貨不對辦」。為此她致電「居安抗疫」熱線查詢，沒料職員直指部份物資包的確只有口罩及快測套裝，更稱已收到不少類似投訴，回覆令樓主感到無奈，「簡直就係欺騙市民！」。

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）回覆《香港01》查詢時指出，資科辦根據衞生防護中心的名單，向獲准居家隔離的確診人士及其同住家人派發抗疫物資包，並會安排為確診人士派送及配戴電子手環。確診者與同住人士的物資內容有異，例如同住人士不會被派發電子手環。



有新冠肺炎確診者近日發文，指與同樣確診的丈夫同日收到政府派發的抗疫物資包，惟兩份物資包內提供的物品卻有分別，質疑部份物資包「貨不對辦」。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名女網民日前於facebook群組發文，指與丈夫一同確診，目前正居家隔離。她指確診2天後仍未獲安排配戴電子手環，但同日與丈夫分別收到政府派發的抗疫物資包，惟包內物資卻各有不同。

樓主獲派的抗疫物資包內附有介紹單張，表示隔離者除了口罩及快速測試包外，亦可獲體溫計、血氣儀、撲熱息痛及中成藥等。不過她的物資包只有口罩及快測套裝，而丈夫的物資包則有齊單張所述物品，不禁感到「貨不對辦」，「我好唔明白，冇咁多嘢點解要寫咁多嘢呢？佢嗰封信令到人哋覺得好不滿」。

樓主獲派的抗疫物資包內附有介紹單張，表示隔離者除了口罩及快速測試包外，亦可獲體溫計、血氣儀、撲熱息痛及中成藥等。（fb「將軍澳主場」圖片）

有網民看過帖文，質疑或有人擅自取去樓主物資包內的物品，她於是致電「居安抗疫」熱線查詢，沒想到職員直接回覆「係呀，裏面得兩樣嘢㗎咋，我哋都收到好多關於呢方面嘅投訴電話」，令她大感無奈：「抗疫團隊話係只有兩樣嘢，封信冇改內容啫。簡直就係欺騙市民！」

她其後表示，雖然物資派發的安排混亂，但不會為此向政府部門投訴，「有冇都冇所謂，只不過想畀大家知有個咁嘅問題啫，亦都唔想有人誤會被偷，的確可能係因唔夠物資，唔係個個人都有齊晒」。

樓主的物資包只有口罩及快測套裝，而丈夫的物資包則有齊單張所述物品，不禁感到「貨不對辦」。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文引來討論，不少網民也認為「貨不對辦」問題全因物資包內的單張資料沒有更新，「可能而家派晒，張紙又唔換，換咗佢就唔使咁多人打去問，始終收到嘅嘢同張紙唔同」、「四月嗰陣時係有咁多嘢㗎，可能張通告係之前印落」、「我前排全家居家隔離每個收到啲內容都有少少唔同，但血氧儀、體溫計，撲熱息痛基本上都有，而且因為係幫我戴手環嗰個人畀，斷估唔會落格」。

亦有不少曾確診的網民表示，從確診至康復也從沒收到物資包，批評政府安排混亂，「我一家人1個月前全中，都報上去政府，到目前毛都冇條送過來」、「我朋友好返都未收到，都打咗去3、4次問，次次都話跟進」、「下次成包唔派就冇人投訴數量不足」。

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）回覆查詢時指出，資科辦根據衞生防護中心的名單，向獲准居家隔離的確診人士及其同住家人派發抗疫物資包，並會安排為確診人士派送及配戴電子手環。確診者與同住人士的物資內容有異，例如同住人士不會被派發電子手環；若同住家庭不只一人確診，必須按衞生防護中心要求分別申報以便資科辦跟進。

資科辦又指，儘管近日確診個案增多，仍能按衞生防護中心的名單，在呈報陽性個案的當天或翌日，派員上門協助確診人士配戴及啟動，以進行監察，並没有遲緩。