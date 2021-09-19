煮鯇魚食到一半驚見2條線狀物　事主憂心：史上最可怕嘅寄生蟲？

【寄生蟲／淡水魚】淡水魚可能有寄生蟲，食用前必需烹煮至熟透！早前有網民在facebook群組分享照片，指她從街市買來鯇魚，食用時才發現魚內有2條線狀物，頓時憂心忡忡，拍照發帖問：「唔通係史上最可怕嘅寄生蟲？？？」有網民看後指淡水魚常有寄生蟲，建議樓主切勿繼續食用；但亦有人指淡水魚只要煮熟就沒問題，而且寄生蟲一般不會太長，煮熟後會變軟或「縮水」，懷疑樓主抽出的2條線狀物是「魚腥線」（俗稱「魚筋」），毋須過於擔心。

據食物安全中心網頁顯示，屬魚源性寄生蟲的中華肝吸蟲常見於淡水鯇魚等，市民應煮熟魚類產品，避免感染魚源性人畜共患寄生蟲病。



有網民在facebook發文，指早前於街市買了1條鯇魚，未料進食期間發現2條不明線狀物，從旁邊的薑葱對比下，看出相當長。（fb「將軍澳主場」圖片）

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樓主早前在facebook群組「將軍澳主場」發文，並上傳照片，指她在樂富一街市買1條鯇魚回家煮食，但吃到一半才發現有2條線狀物，立即大吃一驚，不禁求教網民，「唔通係史上最可怕嘅寄生蟲？？？希望有人幫手答」，又形容不明線狀物「佢哋已經死清光」。

有網民看過照片後表示淡水魚經常都有寄生蟲，勸樓主必須徹底煮熟，「正常係有寄生蟲，一定要煮熟」、「成日都會有，所以一定要煮熟」、「淡水魚寄生蟲一大把」，也有建議樓主停止食用，「條魚可能仲有蟲卵，唔好食」。

其中1名網民則留言分享類似經歷，指在數年前曾在超市購買三文魚的食材，但吃到一半時同樣發現1條「白色頭尾都係尖的（東西），煮好耐都係唔易斷」，懷疑是寄生蟲，後來始拍照並拿回超市反映，即獲退款。

相片其後在社交媒體傳開，有人指淡水魚不宜生吃，但只要徹底煮熟則沒問題，「乜蟲都煮死晒，食落肚都係蛋白質，唔使擔心」。亦有人指淡水魚的寄生蟲一般短而細小，而且經烹調後會變軟，而樓主抽出的線狀物則相當長及看似有硬度，相信是魚腥線，長在魚背兩側，這是魚的感知器官，俗稱「魚筋」，屬魚的體內組織。吃了也不會有事。

樓主指鯇魚購於樂富一街市，不少網民勸她停止進食，擔心有感染風險。（示意圖 / 資料圖片）

據食安中心網頁顯示，魚源性寄生蟲在海魚及淡水魚中均屬常見，一些魚源性寄生蟲可感染人類，例如線蟲及吸蟲，屬於吸蟲的中華肝吸蟲常見於淡水鯇魚及相關品種，人類生吃或未有煮熟而進食這些帶有寄生蟲的魚類，便會受感染。

食安中心亦指出，感染小量中華肝吸蟲可全無症狀或只出現輕微症狀，但感染大量的話則可引致食慾不振、腹瀉和發燒，更嚴重或造成膽管梗阻、肝硬化和慢性黃疸；市民難以分辨淡水魚是否感染中華肝吸蟲，亦無法用肉眼看見其細小囊狀幼蟲，建議市民應煮熟魚類產品才食用，提醒酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲，當以淡水魚作為火鍋及粥品等的食材時，或者魚片切得太厚，須注意淡水魚是否已熟透。

（fb群組「將軍澳主場」）

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（01製圖）

大埔墟一間酒樓的沙巴躉魚頭內曾發現一隻疑似縮頭魚蝨，更險被誤指是「瀨尿蝦」，其實遭「指蝨為蝦」的縮頭魚蝨大有來頭，通常趁機鑽入魚類的口腔，寄生在魚舌上，吸取魚血維生，等到魚舌萎縮便取而代之，充當舌頭為自己及魚吸取營養，由寄生轉為共生，這是世上唯一已知完全取代寄主器官的寄生方式，對人類無害無毒。

大埔墟一間酒樓的沙巴躉魚頭內曾發現一隻疑似縮頭魚蝨。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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