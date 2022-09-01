網民疑野生捕獲86年前滅絕動物現身南澳　睇落似狗狗但肚仔有個袋

一名女子Jessie Milde和她的姊妹以及兒子日前在南澳洲的貝萊爾國家公園（Belair National Park）登山，看到一個神秘的生物以奇怪的步伐在閒晃，疑似是早已滅絕的動物。



【圖輯】你認識這隻滅絕動物嗎？網民疑野生捕獲「牠」現身南澳 是近代體型最大的食肉有袋類動物（點圖放大了解👇👇👇）

+ 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

《每日郵報》報導，Jessie形容這生物比狐狸大，但沒到大型犬的體型，尾巴的樣子跟狐狸完全不同，背部向下傾斜，頭部的形狀也不同。她一開始認為該生物是「長相奇特的袋鼠」或是「瘦骨如柴的狗」，但比對之後，她姊妹堅信應該是早在1936年就已滅種的「袋狼」。

塔斯曼尼亞野生動物學家Nick Mooney表示，Jessie姊妹看到的生物不太可能是袋狼，袋狼在大陸上約2000～4000年前就已絕跡了，比較可能的推測是看到「罹患疥癬的狐狸」，尾巴的毛大量脫落，而且觀察其步伐，比較像小型犬和貓，並不像袋狼。Mooney表示，很遺憾地1936年之後就再也沒出現有可信度的證據證實袋狼還存活。

【相關圖輯】深海怪魚似「恐怖公仔」滿身縫線 真身竟是激罕活化石老過恐龍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

袋狼身上有像老虎般的條紋，因此別名塔斯曼尼亞虎，是近代體型最大的食肉有袋類動物，曾廣泛分布於新畿內亞熱帶雨林、澳洲草原等地，和其他有袋動物一樣，母體有育兒袋，產下不成熟的幼獸在育兒袋中發育，為夜行性動物。

5000年前澳洲野犬隨人類進入澳洲，與袋狼發生爭鬥，袋狼隨後從新畿內亞和澳洲草原漸漸消失，僅在大洋洲的塔斯曼尼亞島上生存。1770年袋狼被認為襲擊羊群而對其進行大規模屠殺，加上疾病和人類侵佔棲息地等因素，袋狼幾近絕跡。1936年最後一隻養在動物園的袋狼死亡，該物種正式被列為滅絕動物。往後雖然偶有人自稱拍到袋狼的照片和影像，甚至是發現疑似袋狼的屍體，但都沒有被明確證實是袋狼。

【同場加映】情侶租小木屋浪漫度假 第二朝瞓醒驚見「不速之客」浸浴缸歎世界（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

長毛貓成年後大崩壞！飼主曬3年對比照「軟萌小天使→顏藝老巫婆」

救援案件頻傳 動保團體籲推官方版「寵物鳥飼養指南」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】