洗腎年輕化　日本人氣止痛藥傷肝傷腎？「亂用會壞腎」醫生勸慎用

【腎病／洗腎】洗腎年輕化是全球同樣面臨的醫療問題，而台灣的洗腎率更曾位列世界之最。台灣名醫就曾在當地節目中提到飲食習慣及胡亂服藥對腎臟的危害極大，當中更提到一款日本超人氣止痛藥可能會「傷胃、傷肝、傷腎」。他又倡導「護腎8寶」，建議民眾注意體重管理等，又呼籲每年要定期檢查腎功能，如發現問題，就要及早求醫。



台灣在2018年的洗腎盛行率是全球第一，令不少人擔憂不已，亦增加了醫療開支。台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁於節目《健康同學會》提出「護腎8寶」，希望民眾能減低患腎病的風險。（東森財經新聞《健康同學會》影片截圖）

據統計，台灣在2018年的洗腎盛行率為「3429人／百萬人口」，是全球第一，而發病率在隨後幾年仍持續攀升，因此令不少台灣人「聞腎色變」。台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁近日於節目《健康同學會》指出，洗腎有明顯年輕化趨勢，20、30歲就要開始洗腎的案例增多，除了因為飲食習慣外，還可能與亂服藥有關。

蕭敦仁提出「護腎8寶」：

蕭敦仁提出的「護腎8寶」包括體重管理、勿亂服藥，及每年定期檢查腎功能等。（《健康同學會》影片截圖）

「護腎8寶」：

1、控制三高

2、健康飲食

3、規律運動

4、體重控制

5、避免服用不當藥物

6、多喝水

7、不抽煙

8、定期檢查腎功能



首先血壓、血糖、血脂過高會傷害腎臟，而體重增加就會令腎臟負擔加重，加速腎臟受損。蕭敦仁指糖尿病腎病變是不可忽視的原因之一，他曾遇過的最年輕患者為1名11歲病童，糖化血色素(Glycohemoglobin，亦即HbA1c)竟高達11%（正常值應在4.0%至5.6%之間），如此年輕就發病的原因並非是遺傳因素，而是患者平常吃東西「非常沒有節制、太胖了」。蕭敦仁列出統計數字，指現在台灣小朋友的肥胖比率是四分之一，他認為體重過重、過胖都是造成腎臟病的原因，勸籲民眾特別留意。

蕭敦仁指出日本藥妝店有一款超人氣的止痛藥，內含布洛芬（Ibuprofen），多吃會影響胃臟、肝臟、腎臟的健康。（《健康同學會》影片截圖）

當提及第5點「避免服用不當藥物」，蕭敦仁表示「不要亂吃藥，很多人腎臟壞掉，是因為藥物造成」。他又特別舉例，指日本藥妝店有一款超人氣的「粉紅色的藥」，有不少女生經痛時就會服用以緩減疼痛。因為成效快，這款止痛藥也是不少香港人會再三回購的常備藥。然而，蕭敦仁指出這款藥中含有成分布洛芬（Ibuprofen），「吃多了會傷胃、傷肝、傷腎」。

最後，蕭敦仁又告誡民眾不要吸煙，因為吸煙會導致血流下降，最終損害腎臟。他又指「健檢只是手段，健康才是目的」，由於腎病初期無明顯徵狀，故建議民眾每年進行腎功能檢查，如發現問題，應及早求醫。