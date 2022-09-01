【Emoji】4個常用表情符號背後竟藏性暗示！睇落好可愛實情想愛愛

【Emoji／表情符號】文字容易被誤會冷漠，不少人傳簡訊時會加上表情符號，透過喜怒哀樂表情情緒，也能增添可愛感。不過，可能都使用錯了，超常用的4種表情符號背後竟藏有性暗示，別人傳給你可能是想壞壞！



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資安公司「趨勢科技」在社交平台表示，表情符號很多有隱藏版含義，像是楚楚可憐、賣萌的無辜表情，在2020年上半年列入最多人使用的第三大emoji，但背後其實有「性暗示」，與TikTok（抖音）的熱門流行語「simp」有關，意指為了追求浪漫關係卻得不到相同回報的族群。

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不只有露出閃亮亮大眼的無辜表情，是代表想要求歡的性暗示而已，還有另外3款也是代表想壞壞，分別是「單邊嘴角上揚」、「惡魔在微笑」、「拋媚眼」，都是業界標準認定的性暗示表符。

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此外，也有許多手勢表情符號，不要再用錯了！大拇指、中指及無名指收起，只露出食指、小拇指的表符代表「搖滾精神」，但在義大利帶有侮辱的意味；中指及無名指收起，大拇指、食指、小拇指豎起，代表「我愛你」；只有大拇指、小拇指則是「打電話給我」，有「我知道了」的含意。

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