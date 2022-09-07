尷尬！上司嫌設計肉酸叫下屬婉轉講　睇錯字母send錯電郵畀設計師

公司同事撞名是常事，有打工仔日前發文，表示公司有同事與設計部同事同名不同姓，但姓氏相似，一個是「Lui」，另一個是「Liu」，而上司嫌設計部同事的設計醜陋，想請同事幫忙婉轉地告訴設計部同事，但看錯姓氏，誤把電郵直接傳給了設計部同事，相當尷尬。



樓主稱同事A與設計部同事B同名不同姓，但姓氏相似，其上司一時看錯，誤把批評設計「肉酸」的電郵傳給了負責設計的同事B，非常尷尬。（上司實習生劇照）

該名打工仔在facebook專頁「奴工處」發文，稱其上司的1名直接下屬與設計部同事撞名，但姓氏不同，前者是「Lui」，後者是「Liu」，而近日上司發現設計部同事的作品不理想，「話未見過咁肉酸嘅design」，於是想傳電郵給下屬，「叫佢婉轉啲同design team嘅XX講，叫佢執下」，豈料一時眼花，錯把「Liu」看成「Lui」，把電郵直接傳給了設計部的同事，異常尷尬。

帖文引來網民熱議，不少人都覺得樓主的上司肯定「尷尬到想搵窿捐」，亦有人覺得尷尬的會是設計部同事，「搞到咁實無面見人」。另外有人打趣地說樓主的上司其實是假裝弄錯，本來就是想直接批評設計部同事的作品，「其實佢根本一心係要畀Liu」、「其實係扮send錯」、「特登嘅，呢啲叫指桑罵槐」、「目標達成」、「啱喇！直接講好好多」。