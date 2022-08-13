性感網紅1年整容5次自覺未夠靚再動刀　足本還原手術過程網民嚇親

台灣網紅雪碧過去不避諱談到自己整形，大方分享手術成果。雪碧近日在頻道「真雪碧無雙ss」公開一支割雙眼皮的影片，除經驗分享，更拍下手術過程，她表示原本要做鼻子，經與醫生討論後決定先微調眼睛，她說：「我有點眼凹，因為年紀大了，我有點提眼肌無力。」雪碧也呼籲，療程因人而異，一定要先諮詢專業醫生。



雪碧從換手術衣、打麻藥，甚至手術過程都大方公開，在動刀片段雖有做黑白畫面的處理，但近距離拍攝仍看得出眼皮被割開的模樣，相當驚人。雪碧在麻醉時透露非常緊張，甚至在打麻醉針時緊張到「定格」，也坦言：「我一年之內做了5個手術。」

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術後第7天，雪碧前往診所拆線，當時她的眼睛還有點腫、有點瘀青，雪碧大嘆：「我現在才知道割雙眼皮真的是很磨人，因為必須要局部麻醉。」接著雪碧放上術後與術前的對比，直呼：「雙眼皮手術拯救我的性命。」

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