今個夏天太熱啦！捷運再現性感美女著超少布降溫　網民睇到㷫烚烚

今年夏天暑氣旺盛，未料一名台灣辣妹為了「降溫」，上半身僅穿兩塊布，火辣程度吸引正在搭捷運的眾人。一名台灣網友在社群上曬出三張系列照，畫面中可見，一名短髮妹子身穿性感黑色套裝，靠在護板上滑手機，而令人關注的是，她上半身僅穿兩塊布遮住重點部位，渾圓雙峰炸出，傲人身材讓上萬網友血脈賁張，引起熱議，而這名辣妹的身分也被起底。



原PO在Facebook Group《爆廢公社》上貼出三張照片，內文直呼：「天氣熱呀！」照片中，一名辣妹靠在護板上滑手機，而她布料稀少的穿著瞬間引起旁人關注，她的上半身僅有兩塊黑布遮擋，白皙雪乳大放送，傲人雙峰呼之欲出，養眼得讓原PO忍不住將性感畫面捕捉，文章僅曝光兩個小時，就狂吸1.4萬人朝聖按讚。

【圖輯】點圖放大看台灣網民在捷運野生捕獲的性感美女照片👇👇👇

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對此，許多網友紛紛留言直呼「台灣最美的風景就是人」、「為什麼我坐捷運都沒遇過」、「這就是為什麼我喜歡台北，再熱我也覺得透心涼」、「身材還不錯！好省布喔」。而這名辣妹的身分也被起底，原來是當地網紅「張嘻嘻」，IG上人氣不小，擁有10.6萬名粉絲，張嘻嘻也時常在社群上發出性感養眼照，網友曬出的照片，8月29號張嘻嘻也貼出同款「捷運照」。

【同場加映】真人版花木蘭！狂野辣妹「99％激似動畫原版」 網民：正過劉亦菲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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