啦啦隊女神進軍日本 AKB48求其搵個都贏幾條街？林襄：她有化妝
撰文：TVBS新聞網
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中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣王林襄，日前推出第2本寫真書《與你襄愛》，掀起搶購熱潮，而她近日卻自爆因工作壓力大，一度導致鬼剃頭掉髮，甚至還短暫失聰。另外，林襄日前在節目《同學來了》上大方分享私下素顏模樣，完全被AKB的成員比下去。
林襄透露，自己日前有個節目要與AKB的成員合作，其中有天行程不用錄影，只需要坐飛機，她為了舒適索性素顏上機，沒想到結果AKB的成員還是起了大早、化好全妝、整理好頭髮，堅持化過妝才出門，讓留下合照的林襄感嘆到敬佩萬分。
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而林襄日前在IG發黑底文表示：「這陣子完全懂了言多必失，會更加注意自己的言行舉止，謝謝所有批評指教。」似乎是過去曾表示不想「靠奶紅」，遭挖出諷刺，讓她允諾未來會更加謹言慎行。
另外，林襄近一個月除了宣傳寫真書外，還得兼顧啦啦隊工作，整個8月只有放假2天，讓她體重掉到39公斤，更出現嚴重掉髮現象，也讓粉絲非常心疼。
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