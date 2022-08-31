啦啦隊女神進軍日本　AKB48求其搵個都贏幾條街？林襄：她有化妝

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣王林襄，日前推出第2本寫真書《與你襄愛》，掀起搶購熱潮，而她近日卻自爆因工作壓力大，一度導致鬼剃頭掉髮，甚至還短暫失聰。另外，林襄日前在節目《同學來了》上大方分享私下素顏模樣，完全被AKB的成員比下去。



林襄透露，自己日前有個節目要與AKB的成員合作，其中有天行程不用錄影，只需要坐飛機，她為了舒適索性素顏上機，沒想到結果AKB的成員還是起了大早、化好全妝、整理好頭髮，堅持化過妝才出門，讓留下合照的林襄感嘆到敬佩萬分。

點擊放大瀏覽有關照片及更多林襄性感寫真：

+ 36

而林襄日前在IG發黑底文表示：「這陣子完全懂了言多必失，會更加注意自己的言行舉止，謝謝所有批評指教。」似乎是過去曾表示不想「靠奶紅」，遭挖出諷刺，讓她允諾未來會更加謹言慎行。

另外，林襄近一個月除了宣傳寫真書外，還得兼顧啦啦隊工作，整個8月只有放假2天，讓她體重掉到39公斤，更出現嚴重掉髮現象，也讓粉絲非常心疼。

【相關圖輯】點圖看更多台灣人氣啦啦隊美少女：

+ 31

延伸閱讀：內地健身女神靠娃娃臉加腹肌狂吸Like 唔做藝人自創品牌紅到日本（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

蕾菈側邊全空布料超少登S2O 丟包老公趕場夜店只為見他

【本文獲「TVBS」授權轉載。】