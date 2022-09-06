牛池灣食品店賣急凍薄餅　打開驚見發霉全黑　街坊：咁都賣畀人？

近年急凍食品店開到成行成市，有網民就分享1次購物中伏經歷，指到牛池灣1間連鎖食材店購買2盒包裝急凍薄餅，但回家拆開後驚見其中1盒嚴重發霉，幾乎全個薄餅都呈灰黑色，嬲爆表示「咁都賣得畀人」。



有街坊指到牛池灣1間連鎖食材店購買2盒包裝急凍薄餅，但回家拆開後驚見其中1盒嚴重發霉，幾乎全個薄餅都呈灰黑色。（FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......) 」）

該網民在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載2張照片，他上周六（3日）於食材店購入2盒急凍薄餅，但拆開後發現嚴重發霉。從照片可見，薄餅從紙盒包裝取出時充滿水氣，有保鮮紙包裹，不論是配料或餅底都呈灰黑色。樓主表示，另一個薄餅則「全部面料甩晒出嚟」，估計是溶雪解凍後再放入雪櫃冷藏所致，「嗰個食咗，之後再拆呢個出事。我都無望清楚有冇霉」。

他又透露，購買薄餅時留意到店內的雪櫃疑似壞掉，「成地水…（薄餅）似臨時放住另一個雪櫃賣，無標價錢」，並指全部薄餅包裝都「巢皮」，認為其他冷藏食物都可能放在室溫一段時間，「發霉發成咁唔係一時三刻」，故發帖希望提醒一眾街坊小心。

從照片可見，薄餅從紙盒包裝取出後充滿水氣，不論是配料或餅底都呈灰黑色。（FB「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......) 」）

帖文引起網上熱議，有網民直言發霉得誇張，「睇落以為係普洱茶餅」、「黑松露pizza？」、「第一眼以為英泥」，又認為樓主應立即退貨；但有人則認為店家未必知道貨物已變壞，「有個紙盒封住，店員未必會知道食物已經變壞」、「唔俾喺韓國運嚟嗰時出錯咩」。