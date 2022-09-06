$36手撕雞外賣飯盒「三啖飯一啖餸」　網民以為食剩：走雞青瓜飯

港人工作忙碌很多時也要吃飯盒！有網民日前在網上大呻，在荃灣1間食店買入外賣手撕雞飯，但開盒發現「餸唔好再少啲？」，只見盒內白飯滿滿，但手撕雞部分只有半格左右，而且以青瓜絲為主，她批評花了36元就像買白飯一樣，感覺「好差」。不少人笑稱以為飯盒是吃剩的，「一隻大小小嘅雞翼啲肉都似多過佢」，質疑是否叫了「走雞」才會變成這樣，又覺得今時今日買飯盒，應該買完先開盒檢查。



網民買了36元的手撕雞飯盒，一開驚訝「餸唔好再少啲」。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱在荃灣區一間手撕雞店買了外賣手撕雞飯盒，打開一看驚覺「餸唔好再少啲？」。照片所見盒內白飯滿滿，但裝餸菜的一格只有一半左右，而且以青瓜絲為主，表面看有數條雞絲。她指飯盒要36元，購買時已沒什麼客人，但實物就像「三十幾蚊買白飯」、「三啖飯一啖餸」，連青瓜也不夠「攝牙罅」、「青瓜都唔畀多幾條」，批評飯盒「好差」。

有人一度質疑事件真假，「我以為食剩嘅𠻹」，樓主則指「100%真」，表示相片是一打開盒的樣子。網民笑問樓主是否嗌了「走雞」、「青瓜飯」、「多菜少肉」、「主菜係飯，鷄絲係伴菜，加多句：已經畀多咗伴菜 ！」、「人哋老闆用心良苦，想你食得健康啲又俾人X」。

有網民認真指飯盒內雞的份量真的少得過分，「一隻大小小嘅雞翼啲肉都似多過佢」，又揶揄店舖「只做一次客，實在令人佩服」、「感覺佢好愛惜啲雞」，甚至覺得「𠵱家買飯要打開check下先走」。

（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」）