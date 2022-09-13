怒斥「IKEA坐全日」是廢人　港男超絕一句掀罵戰：點解可以咁廢？

IKEA宜家家居不時見到有人在家具區「打躉」，有港男就在討論區發文問「其實點解啲廢人可以喺IKEA坐成日？」，批評這些客人「阻人做生意都無所事事」。帖文掀起爭議，有網民認同會阻礙真正要消費的人購物，「真係想買嘢嘅人好困擾」，直指「真心唔明有乜咁好坐」；但也有網民表示在IKEA做什麼是別人的自由選擇，斥責樓主「關你咩事？」、「點解香港人特別鍾意批判其他人行為，你理得人喺IKEA做乜！」。



不少人會到IKEA宜家家居購物。（資料圖片）

該港男於連登討論區以「其實點解啲廢人可以喺IKEA坐成日？」為題發文，指自己早上到IKEA看梳化，晚上再返回IKEA買床架，其間見到有人竟在IKEA坐了一整天，批評對方是阻人做生意的「廢人」，「有兩三對擺明坐足成日無起過身，都唔計佢可以接受自己廢成日，阻人做生意都無所事事」。

樓主又說，走近看梳化時會被對方「睥實」，「好似得罪佢咁。最慘又唔敢嘈，兜口兜面同條女大大聲講：『點解啲人可以咁廢？』，嬲到佢」。

IKEA宜家家居不時見到有人在家具區「打躉」，有港男就在討論區發文問「其實點解啲廢人可以喺IKEA坐成日？」，批評這些人「阻人做生意都無所事事」。（資料圖片）

帖文隨即引來熱議，很多網民認同在IKEA的梳化等商品上「打躉」，會阻礙真正要消費的人購物，直指「IKEA真係專儲廢人」、「真係好X廢，有啲仲會一家大細坐喺度乜都唔做，唔知做乜」、「完全阻X住真係想睇產品嘅人」、「真係想買嘢嘅人好困擾」、「醒下啦，唔好再喺IKEA浪費人生」。亦有人表示，這情況已出現多年，「真心唔明有乜咁好坐」。

但也有不少網民批評樓主言論，認為在IKEA做什麼是個人自由，毋須樓主多點評，「關你咩事？」、「對方可能都覺得你點解睇咗一日家俬，日頭見到你，夜晚又見到你」、「有本事你咪全資收購IKEA，然後唔畀人坐囉」、「點解香港人特別鍾意批判其他人行為，你理得人喺IKEA做乜，全香港商場有幾多地方可以好似佢咁畀你任坐？」。

另有網民「突破盲腸」，指在IKEA「打躉」有實際好處，「涼冷氣囉，電費貴呀」、「一日慳幾錢冷氣費」、「空間問題，香港度度都多人㗎啦」。