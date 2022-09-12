慘！嫌外賣污糟學煮飯　女生食第一餐肚痛入院　醫生揭呢樣餸出事

新冠肺炎疫情下，不少人也依賴外賣解決三餐，若想食得安心，還是自行下廚最安全。內地1名女子認為外賣食物不乾淨，決定「的起心肝」學煮飯，沒料吃下自己首次烹調的排骨飯，便因腹痛及發高燒而入院。醫生診斷後證實她患上腹膜炎，又指出她煮的排骨早已變質，不適合食用。



內地1名女子認為外賣食物不乾淨，決定「的起心肝」學煮飯，沒料吃下自己首次烹調的排骨飯，便因腹痛及發高燒而入院。醫生診斷後證實她患上腹膜炎，（微博影片截圖）

內地傳媒報道，該名居於陝西西安的劉姓女子認為外賣食物不夠乾淨，擔心若3餐依賴外賣，長期食用或會對健康有害，因此她便「的起心肝」在家自行備餐煮飯，「我嫌外賣不乾淨，然後我就自己做飯」。

首次下廚的劉女未有向難度挑戰，只選擇容易入手又百搭的排骨飯。沒料僅吃了第一餐，她便出現腹痛及發燒等不適症狀，隔了1晚終於忍不住要到醫院急症室求醫。醫生診斷後，認為劉女食用了已變質的排骨，因而引發腹膜炎，指示她留院治療，「那個排骨壞掉了，我沒有發現，然後引起了腹膜炎，現在還在治療」。

事件曝光後引來網民討論，不少人質疑劉女連排骨已變質也未有發現，要學習的應是處理食物的常識，而非烹飪，「排骨壞沒壞看不出來啊？聞味道都知道了」、「自己下的毒，吃着也放心」、「不是沒發覺，是捨不得扔吧」。亦有人笑言劉女還是適合依賴外賣充飢，「以後還是吃外賣吧，連菜好壞都分不清楚，哪天可以自己把自己毒害」、「結論：吃外賣實惠，自己做有生命危險」。