鑽石奇則變實用設計　荃灣愉景新城650呎2房$60萬大改造│裝修實例

四四正正的單位的確令人夢寐以求，而且方便設計，若然是一個岩岩巉巉的內籠，又如何改造成令人稱羨的靚裝大屋呢？等裝修佬今次帶大家參觀位於荃灣愉景新城的單位，看看設計師如何，將全屋蛻變成現代時尚風，非常型格！



單位大廳呈鑽石形，絲毫不四正，要將單位變得時尚，設計師亦要有一定功架。（裝修佬提供）

基本資料：

荃灣愉景新城／650呎／2房／裝修費60萬

本次參觀的單位是位於荃灣的私人住宅愉景新城，單位大廳呈鑽石形，絲毫不四正，要將單位變得時尚，設計師亦要有一定功架，如果你都有意欲改造自己的地方，不妨看一看這個單位的設計，看看有沒有地方值得參考！

輕奢時尚設計風格

甫踏進大門，一室灰黑沉實色調馬上映入眼簾，全屋以灰黑色為主調，盡顯型格，大廳帶有現代輕奢華風格。單位內採用不同物料，例如是岩板、鏡鋼及木條子，增加全屋的高貴及型格感。

其實，大廳本來為鑽石形設計，既不整齊，亦不四正，梳化或飯桌擺放都不太方便，這次設計師巧妙地利用5個方法，改造了這個本來不完美的大廳。

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5招改造鑽石形大廳



1. 玄關設儲物室

玄關位置，設計師加裝了一個小型儲物室，方便屋主可以擺放雜物，增加了一室的儲物量的同時，亦拉直了整個大廳，解決了鑽石形大廳帶來的不便。

2. 設小屏風分隔

於客廳與玄關之間，設計師亦加設一徑小屏風，用作分隔客廳。而屏風的色調與梳化及背後特色牆一致，不會有突兀感，這樣亦可以將玄關位置塑造得更明顯。

3. 加裝假天花

設計師於客廳天花位置特別加置石膏板假天花，這樣雖然會令樓底變低，但就可以同時處理一隅開放式廚房的橫樑問題，拉近橫樑的距離，令橫樑不再突出，整體視覺效果更舒服。

4. 冷氣機藏儲物櫃

至於大廳的冷氣機，竟然收藏於儲物櫃內！這樣既不會影響日後冷氣機維修工作，也不會破壞大廳整體設計。

5. 天花燈槽滲光

大廳天花設有燈槽，滲出微弱暖和光茫，燈槽的滲光效果，亦可以提升一屋時尚格調，摩登感表露無遺，亦是全屋的點睛之筆。

書房設計

隨住摩登的小走廊走進房間，全屋有2間房間，由於戶主經常需要在家工作，故設計師將其中一間房間改造成書房。書屋內有一張L形書桌，可以應乎戶主的日常需要，書桌之上更有多個層架書櫃，方便置物。

書房毗鄰主人房，中間以入牆衣櫃分隔，櫃背經過設計，不會只以油漆面收口，反而以一個飾面去覆蓋櫃面，這樣就不會破壞整體觀感了。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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