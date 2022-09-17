舊同學第3次結婚請飲 唔識拒絕超頭痕 網民狂提議mean爆回覆
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
通常出席婚禮都會贈與新人「人情」，金額也會視親疏遠近有所不同。
近日有網友卻抱怨，一位久沒聯繫的同學突然邀他出席婚禮，而且這已經是對方第3次結婚。
許多網友聽聞他被「連收紅色炸彈3次」，建議他乾脆直接回同學：「下次一定！」
點圖放大睇原文同更多網民提議嘅超mean回覆：
+19
一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，他表示一個很久沒聯絡的大學同學已經3次邀他出席婚禮，讓他不知該如何婉拒。第一次是這位同學因懷孕休學結婚，第二次是幾年後對方二婚，他當時還要上班就沒答應，豈料前幾天這名同學又第三次聯絡，邀他參加第三次婚禮。
網友們聽聞打趣說，「其實她在等你」、「沒賺到你的不甘願」、「詐欺拐人情啊」、「看來她非要收到你的人情不可」、「她會再接再厲，總有一天等到你的人情」、「請告訴同學，不管結幾次婚，一次性支付或告知好嗎？」
還有網友建議直接這樣回，「跟她說下次一定到」、「就回她下次結婚再去」、「跟她說下次一定！」、「說等第10次再找我」、「你問她最後一次是哪時候，你再去」。
【同場加映】內地婚鬧屢禁不止惹眾怒 伴娘遭大叔掀裙亂摸被迫玩「拔腿毛」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+21
更多「低俗婚鬧」例子：
+21
台男率眾闖婚宴 灑傳單爆新郎「亂倫」片瘋傳 網民：勁過電視劇入職迅速搭上公司高管兼懷孕 北京已婚校花坦承「把老公當備胎」漢服之美｜新人花六位數還原明朝婚禮爆紅 仔細到杯碗也用仿古款中國最後的母系社會摩梭族揭秘：女人話事 婚後還可隨便換伴侶？抖音女神項思醒瞞男友嫁富二代 傳遭退婚要還2千萬拍片認錯狂哭被爆與黨內美女顏若芳同居 民進黨已婚立委王定宇：僅為房東租客婚宴設「前女友桌」 7女出席開心拍大合照 網友：新郎不怕死！
延伸閱讀：
他逆風挺阿堂：自煮海鮮粥「一碗成本460」 網打臉：買貴了喔
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】