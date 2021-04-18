抖音女神項思醒瞞男友嫁富二代　傳遭退婚要還2千萬拍片認錯狂哭

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-18 14:04

大陸抖音女神項思醒日前被爆多次出軌、約炮，還在與CEO男友交往的同時，又跟一名富二代訂婚。但根據陸媒最新報導，項思醒已被富二代退婚，還被要求退還價值1800萬元人民幣（約2145萬元港幣）的聘禮，網路上甚至出現了一支項思醒認錯、道歉的「狂哭片」。

項思醒因為外型亮麗，在網路上擁有超過百萬粉絲，但近日卻被服飾業CEO男友爆料曾多次出軌、約炮，根本是個「淫蕩女」，還偷偷與一名富二代訂婚，是他察覺不對勁，闖入訂婚現場大鬧，才令事件曝光。

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項思醒後來也在網路上反擊，表示出軌、約炮等指控全都不是事實，且自己是被CEO男友性侵，才會與對方交往，交往期間還不斷被施暴，長時間處於壓力中，後來經過相親認識富二代未婚夫，才終於找到了「真愛」。

雖然項思醒已經跳出來澄清，但富二代一家似乎已經無法忍受，根據陸媒最新報導，富二代已經與項思醒解除婚約，並且要求歸還價值1800萬元人民幣的聘禮，富二代的母親還因為此事「氣到住院」，

退婚的消息傳出後，網路上也出現一支項思醒的「狂哭片」，她並在片中不斷認錯、道歉，但由於哭得實在太過嚴重，沒有辦法聽清楚她道歉的對象，也無法得知道歉的詳細內容。

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