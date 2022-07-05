01球評︱曼聯失去C朗不是世界末日　陣痛過後及早重新出發是正途

由C朗拿度被指向曼聯提出離隊申請開始，原本熱鬧的轉會市場消息過去幾日大部分變成與他相關的新聞。曼聯慘淡的2021/22球季，靠C朗單天保至尊，才不致自由落體的境地，新一季葡萄牙球王不想降格踢歐霸，連曼聯也無情講，不少人擔心曼聯失去C朗會變作何模樣。

筆者沒有水晶球，預測不到轉型中的紅魔鬼下季會如何，不過可以肯定地說，就算失去C朗，一定不會是曼聯的世界末日。



C朗重返曼聯，對球隊長遠重建難有大幫助。（Getty Images）

C朗2021/22曼聯數據：



上陣：38次（英超 30／歐聯 7／足總盃 1）

入球：24球（英超 18／歐聯 6／足總盃 0）

助攻： 3次（英超 3／歐聯 0 ／足總盃 0）



C朗上季為曼聯在英超30次上陣，攻入18球，射手榜僅次熱刺的孫興慜和利物浦的沙拿排第三，歐聯也有6球進帳，為隊中在兩項賽事及全季各項賽事首席射手。他對球隊看似舉足輕重，曼聯上季在英超卻只得第六名，失去歐聯資格，只能轉戰歐霸，而且38戰共得58分創下球會在英超年代最低得分。歐聯16強階段已出局，足總盃和聯賽盃也在早階段出局，又一季四大皆空，甚至連昔日引以為傲的打不死精神亦消滅殆盡，相當恐怖。

相對而言，沒有他在的2020/21球季，即使同樣四大皆空，英超聯賽得亞軍（74分，較21/22球季多16分），鎖定歐聯一席；盃賽方面，歐聯分組賽得第三，轉戰歐霸取得亞軍，聯賽盃加入四強，足總盃也戰至八強，怎樣看也較C朗在陣的賽季理想。為什麼會有這個情況發生？

為何C朗加盟後，曼聯成績反而差了？

足球是整體運動，個別球員表現突出，不一定足以為球隊帶來勝利和成績。尤其近年在哥迪奧拿和高普等名帥帶領的足球戰術潮流之下，整體戰的重要程度愈來愈高。就算C朗如何厲害，也難敵對手一個整個防守和戰術體系，何況如今他已經37歲？

C朗去年重返曼聯時，利物浦名宿加歷查已預言：葡萄牙球王也許能如常獲得不少入球，但曼聯整體會變差。一年後，證實他所言非虛——C朗穩佔曼聯前線正選一席，當他落場時，幾乎擁有絕對球權，隊友任何時候也會將皮球交到他腳下。無奈C朗巔峰已過，處理皮球能力無復當年勇，而且對手明知這點早已作出針對部署，令他不一定發揮出水準，球隊表現受他影響一樣時好時壞，十分飄忽。

這情況在曼聯首循環負利物浦0：5、負曼城0：2兩仗最為明顯。C朗在這兩場比賽不要說是入球，連射門機會也欠奉。次循環紅魔面對這兩大勁旅時，C朗受不同原因影響均缺陣。

攻守進退失據

此外，般奴費南迪斯自2020年1月加盟曼聯，很快確立進攻指揮官地位，並專責處理死球和十二碼。C朗加盟後，好些時候主理權交到他手上。就像在葡萄牙國家隊一樣，C朗在陣時，般奴的角色和作用變得模糊，後者在場上更顯得患得患失。

牽一髮動全身，C朗重臨不止改變球隊本身的進攻模式，對防守也有深遠影響。英超不少球隊均採用迫搶戰術，曼聯辭退蘇斯克查後，看守領隊蘭歷克也曾希望採用此戰術，而前鋒正是負責迫搶的第一道防線。奈何C朗整個輝煌的球員生涯根本不用踢迫搶，蘭Sir亦僅在領軍首仗對水晶宮的頭45分鐘踢出這套戰術。葡萄牙球王無法融入迫搶體系，也不擅防守，他在陣中猶如特權階級，不用防守，變相令曼聯在防守上出現漏洞。

長痛不如短痛 及早砍掉重練

新一季曼聯既然聘請喜好用高位逼搶、高能量足球戰術的坦赫格掌帥，一切由零開始重建球隊，本身已經與C朗踢法格格不入。因此葡萄牙球王希望離隊，就算成為事實，對曼聯來說絕對不是壞事。

在商言商，失去大牌球星的號召力和商業價值在所難免，他的入球把握力短期內亦未必有隊友能取代，但這無論如何也是球隊重建期無可避免的陣痛。英國小報有傳言指出，坦赫格對C朗要求離隊反應冷靜，更衣室更是一片喜氣洋洋——站在隊友／同事角度，大概也不會太喜歡事事以身作則，力求完美的C朗。他將隊友映襯得日月無光，又在更衣室掌握絕對話語權，隊友個個都不敢挑戰他。

難怪英國《鏡報》引述消息人士指出，「曼聯更衣室不少球員對消息感高興，認為C朗離隊後他們終於能夠自由表達自己意見。」

2009年C朗首次離開曼聯，轉投皇家馬德里的時候，紅魔上下確有翻天覆地、世界末日的感覺。12年後贏盡所有的他以救世主姿態載譽歸來，奧脫福之子深受球迷愛戴依然，現實不再是同一回事，一年過後又一次夢醒時份，人見人愛的英雄腳踏七色彩雲而來，離去之日帶不走一片雲彩。