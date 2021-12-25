千萬別抬頭｜諷刺手法呈真實荒謬生活　世界末日都比不上官商勾結

Netflix年度重磅黑色幽默喜劇《千萬別抬頭》（Don't Look Up）由荷里活男神里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、女神珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演，其他主演包括姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、添麥菲查洛美（Timothée Hal Chalamet）以及基斯伊雲斯（Chris Evans）。



《千萬別抬頭》現時已於Netflix上架。（劇照）

《千萬別抬頭》的劇情講述兩位天文學家里安納度狄卡比奧以及珍妮花羅倫絲，無意間發現一顆像地球直衝而來的彗星後，決定向全人類警告地球遇上即將毀滅的危機，但隨著兩人展開行動，上節目、見總統，提醒世人這件事的嚴重性，大家卻一點也不在意，逐漸發現事情沒有自己原本所想的簡單，外界幾乎當他們只是個笑話。

兩位天文學家里安納度狄卡比奧以及珍妮花羅倫絲。（劇照）

當中就講到珍妮花羅倫絲和里安納度狄卡比奧到達白宮後，大眾只關心當紅歌手以及其DJ男朋友分手的花邊新聞，以及大法官提名人被爆出的醜聞事件。而且原本約好要見面的總統無故遲到，來到辦公室後反而先慶祝生日，不理兩人，到最後才表示因為今天過於繁忙要求他們明天再來，絲毫不將人類存亡的危機放在眼內。

珍妮花羅倫絲和里安納度狄卡比奧到達白宮後等了大半天，後來才被告知下次再見。（劇照）

導演透過多角色的諷刺手法去帶出即便是「彗星撞地球」這種會帶來世界末日的災難事件，但都極有可能會受到政治、經濟、等看不見力量的操弄。

政治方面可見總統都會擔心這可能會影響到幾星期後的大選，從而決定按兵不動、靜觀其變，到後來醜聞爭議爆發為了挽救名調態度馬上 180 度大轉彎，開始着手進行世界末日的「核爆彗星」計畫，真實得來又夠貼地。

《千萬別抬頭》改編自「可能發生」的真實事件，Adam McKay在《千萬別抬頭》加入了眾多美國社會，或者是整個世界都存在的荒謬現象，包括名校思維、選舉為重的政府、官商的利益勾結、媒體資訊壟斷、國家機器的干預介入、性別種族歧視以及資本主義的殘酷等等，相信除了分別暗指川普和拜登外，許多觀眾也都能在《千萬別抬頭》看見自己生活身邊的影子。