夫懶理家事令老婆變「偽單親」　揭妻與男同事走近驚婚變點算好？

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



巨蟹先生你好。話說，今年一共有4波水逆，前面就不說了，第3波水逆，將從9月10日到10月2日。這幾天，水星將從天秤座逆行到處女座，這段水星逆行，影響巨蟹座最嚴重的地方，就是在於跟家人的關係。許多誤會與心結，將在這段時間爆發，請特別小心。

這不就是你的現狀嗎？所有浮現的家庭問題，都不會是現在的行為造成的，而是一次又一次的傷害導致。你現在想要挽回，真的沒有這麼容易。特別是處女座，當她決定離你而去，那就是死心塌地，別誤會，對你死心，感情塌地。因此，你想要挽回這段婚姻，可以說非常的困難。

但是，就像是算命先生一樣，都會先告訴你，這很困難，然而還是會給你解方一樣。既然你有心要改過，那麼法師還是會給你一點建議的。

請先想想，你的惰性與個性問題在哪裡？你又要如何改善？這不是用嘴巴說說而已，而是要去思考，「我讓她像個單親媽媽」這句話，究竟是如何造成的？例如，你愛家，但你做了多少家事？你愛她，但是你如何對她？你愛孩子，但是你知道孩子的班級導師名字嗎？你如果不能知道自己錯在哪裡，只是強調自己錯了、願意改，那請問你要改什麼？改運？改命？那都沒用的。畢竟你要知道，假性單親這種事，會讓一個人崩潰的。

台夫自覺讓老婆成為偽單親媽媽多年，直至對方與男同事關係曖昧才醒覺。（《婚姻故事》劇照）

什麼叫做假性單親呢？

就是明明在婚姻狀態內，但是另一半卻不在婚姻內，每天忙工作、忙朋友、忙自己，就是不忙家人。上班身體不在家，下班心理也不在家，身心靈集中在賺錢、跟朋友聚會喝酒、回家沒正眼看過小孩、另一半，通常眼睛集中在手機、遊戲、電視等娛樂設備，會對著螢幕傻笑，但是聽到孩子哭就會起笑。孩子的學校在哪裡不見得記得，但是魔獸世界裡ASL、ZG、ALX的地點倒是很熟悉。另一半生氣念你，你就會反擊：

「林北這麼辛苦，也沒有外遇，都把錢拿回家養小孩，累得要死，你還要我怎樣？」

「啊大家都在工作，又不是只有你在做，你又是要我怎樣？」

所以，她就可以變心是不是？

法律上，當然不行。如果她真的跟公司男繼續發展下去，你可以告這對男女侵害配偶權，也可以主張離婚。但是，那也就是法律上，現實上呢？

現實上，你的家就是game over，不能reload，也很難restart，你往後就可以好好的「享受」單身生活而已，可以打電動打到爽、出去喝酒喝到慌，愛怎樣就怎樣，也沒人管你。那麼，她單親，你單身，這是你要的結果嗎？

台夫想急救婚姻，請教網紅律師如何去做。《情約半生》劇照

如果不是，那麼你得要怎麼辦呢？

請不要急著提告，先跟你老婆的好朋友當好朋友。基本上，或許他們只是彼此訴苦而已，還沒發展到你想像中的那一步。你可以跟他聊聊，一起出去喝酒喝咖啡，但不要一起喝茶。放下敵意，瞭解情況是第一步。他還有婚姻，你老婆也是，要在一起也沒這麼容易。

其次，不要急著挽回什麼。因為你老婆肯定會知道你急著要改變，但是她只會覺得噁心，因為對於她而言，你的羅馬並不是一天造成的，如果你想要扭轉形象，得要真心做起。至少，你得改變些什麼，而且不是為她而改，而是為了經營這個家而改。講難聽點，真的離婚了，如果以後你還是一樣的個性，那麼狀況只會不斷重複，根本不會好轉。

其三，不要想要抓住誰，至少別這麼明顯。你得要打起精神、全神貫注的經營這個家，但不是用力的想抓住她。當你改變了什麼，就算最後她並沒有因為你而原諒你，至少以後你的路會更順遂。你越想抓住一段感情，對於已經對你有成見的人來說，只會覺得毫無意義。

最後，請你想想一件事，你究竟只是戀家，還是愛她？沒有人有義務為你完成家的美夢，只有你自己有能力辦得到。如果你只是戀著想像中的家，但卻要別人為你經營，放手也是一種勇氣。而如果你真的想要改變，你們畢竟還有兩個孩子，她要下定決心離婚，應該還有段距離。

一念天堂、一念地獄，水逆，其實也是改變你們關係的好時機，加油了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）