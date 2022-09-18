台灣地震│男子洗澡濕身遇強震全裸跑出　妻1句「好大喔」惹熱議

【台灣地震】台灣昨晚起接連發生地震，周日（18日）下午更發生黎克特制6.8級地震，花蓮有房屋倒塌，現場傷亡不明，台中捷運全線暫停營運。大地震發生前毫無預兆，遇到強震一刻不少民眾慌忙走避，有家居閉路電視就拍下驚險一幕，這個四口家遇地震時，妻子立即帶同一對子女先行逃生，而丈夫因洗澡到一半，只好直接全裸衝出，邊走邊穿內褲，影片事後在網上公開並瘋傳，妻子1句「好大喔」更引起網民熱議。



台灣昨晚起接連發生地震，有家居閉路電視就拍四口家I庭驚險逃生的一幕。（影片截圖）

有台灣人於facebook專頁「●【爆廢公社公開版】●」發文，指丈夫昨（9月17日）晚9時多回到家，洗澡洗到一半就遇上地震，她即帶着孩子衝出家門，丈夫則緊接在後。地震後，人妻翻看閉路電視想看有否錄到很明顯晃動，結果看到老公有趣一面 ── 一邊跑一邊穿內褲，她經丈夫同意後決定把影片公開。

上載的影片長30秒，昨晚9時42分左加地震發生時，人妻帶着2名年幼子女急急衝出家門，十多秒後見到全身赤裸的丈夫走出，邊走邊穿上內褲，狀甚狼狽，其間聽到人妻多次說「好大喔」，相信是在說明地震情況。

男子全裸逃離一刻逐格睇▼▼▼

片段引來網民熱議，不少網民都被笑翻，「有喜感」、「哈哈哈哈哈」、「好好笑喔」、「笑到肚子痛啊」、「還好還記得穿褲子跑」、「你老公好可憐 這樣被你出賣」、「苦中一點甜」，但認為「平安最重要」。也有網民錯重點，關注妻子不斷說「好大喔」，笑言「好大是說老公嗎？」。