台東地震｜台灣最高地標搖搖欲墜？瘋傳台北101左右搖擺8秒影片
撰文：聯合新聞網
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台東本月18號下午2點多發生規模6.8強震，這場強震全台有感，當時有正在參觀台灣最高地標台北101的民眾，拍下阻尼器明顯晃動的影片，畫面看來相當震撼，但也有一段網傳影片顯示台北101似乎因強震而「左右搖擺」，台北101官方罕見發聲澄清該大樓扭動的影片「與事實不符」。
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TikTok近日出現台北101明顯晃動的影片，從影片中可見聳立的台北101扭曲搖晃，更可以直接地說像是「扭動起舞」的模樣，這段短短僅8秒鐘的片段在當地長輩LINE群組瘋傳。不過，台北101昨夜罕見發出聲明，澄清該影片為動畫影片、「與地震事實不符」，請社會大眾勿以訛傳訛。
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