「一粒癦生在什麼位置」揭穿你哪方面最好運 掌心有癦大富大貴
痣是每個人都很熟悉的身體特徵。提到痣的時候，除了想到它妨礙美觀，或是可能發展成病變以外，你知道痣也可以當做命理的參考嗎？遍佈在手上的痣，都有哪些寓意？今天科技紫微網就來為大家詳解手與手臂上的痣，與個性和運程都有哪些關係。
【圖輯】「一粒癦生在什麼位置」揭穿你哪方面最好運（點圖放大瀏覽👇👇👇）
痣所在部位：上手臂
旺：貴人、桃花
寓意：圓通，善社交，貴人運很強，一生不愁沒人愛。
善於察言觀色，圓滑世故，人際關係很好，走到哪裡都有熟人，所以辦起事情來順風順水。
痣所在部位：下手臂
旺：事業
寓意：領導慾強，有大將之風，品性高尚，地位也高。
這種人一看就是具有領導風範的大腕，積極上進，又有魄力，不過缺點是不太有耐心，容易激動。
痣所在部位：手肘
旺：學業、事業
寓意：勞心勞力之命，常會賺賣白菜的錢，操賣白粉的心。
你就是神話中那根頂天立地的擎天柱，支撐著一片天，責任重大，勞心勞力啊！
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痣所在部位：手腕
旺：事業、財運
寓意：勤勞踏實，晚年得福。
你就像牛一樣勤勞，多半是家裡的支柱，為了生計而忙碌。一生比較辛苦，但是晚年會很幸福。
痣所在部位：手背
旺：學業
寓意：機靈，學業有成，善於研究與創新。
聰明機靈的你，是朋友中的智多星，鬼點子一大堆，愛捉弄人，有時也要小心會不會受到報復。
痣所在部位：掌心
旺：財運
寓意：對錢敏感，賺錢能力強，有大富大貴之命。
頭腦靈活，對金錢很敏感，很有一套賺錢之道，有機會成為大富翁，不過還是需要奮鬥的！
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痣所在部位：手指
旺：事業
寓意：賢慧勤勞，居家好男好女的代表，頗能享受家庭生活的幸福。
你是超級勤勞的人，好像一雙手上了發條停不下來那樣，從早忙到晚，完全顯現傳統美德！
痣所在部位：腋下
旺：財運、事業
寓意：節儉，存得住錢，財庫豐厚，但人緣有點差。
你存錢的本事超級厲害，想讓你放血出錢，門兒都沒有！
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