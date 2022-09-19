面相｜遲婚一定是壞事？註定遲婚比早婚更幸福4大女生手面相特徵

面相｜隨時代變化，女性的地位亦漸漸提升，甚至有不少女生比男生的能力更出色及優秀。女性的角色不僅是在家相夫教子，同樣可以擁有自己事業。近年不少調查指出香港女士遲婚情況愈趨普遍，加上演藝圈「女神級」的女藝人不少都屬於遲婚一族，誰說女生遲婚一定是壞事，遲婚女生都相當幸福，最緊要是「在自己最好的時候，遇見最好的他」。不過女生可以參考一下台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了擁有以下4大手面相的女生天生註定遲婚，但婚姻會超幸福，快來看看自己有沒有以下特徵吧！



在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到將來的姻緣及婚姻生活，那麼就讓我們一起來揭曉，哪些女性的面相特徵遲婚會更幸福！

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

晚婚不可怕！4大女生遲婚更幸福的手面相特徵

女生遲婚更幸福的手面相特徵（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到將來的姻緣及婚姻生活。（youtube@命運好好玩 官方頻道）

手相｜1. 結婚線偏高



結婚線是尾指下方有細細的的線，可能會好幾條也不一定或者只有一條也有可能，這就是結婚線。專家表示線條愈靠近尾指就代表遲婚。至於愈近感情線就代表早婚。專家強調結婚線紊亂的女生是一定遲婚的，這些女生的異性緣較強，桃花運十分旺盛，但是始終沒有好好把握機會，因而遲婚的機率較高。

手相｜1. 結婚線偏高（IG@gigilai_official）

手相｜2. 感情線較短或平直



專家表示感情線平平兼短的話，通常這一類女生都會比較遲婚。至於感情線彎曲的話在處理感情相對感性及衝動，這類女生會認為要必須結婚的；若果感情線是平平的話就較理性，這類女生多數會具「為何我要結婚？」的心態，較愛自由自在，討厭被束縛，因此感情線又短又平通常都會遲婚。

手相｜2. 感情線較餅或平直（IG@withhyunbin）

面相｜3. 耳珠納福



何謂耳珠納福？即是耳珠佔五分之一話，就稱得上耳珠明顯。專家表示人的耳朵在相學角度代表家庭的福氣及中晚年。耳朵是從上面算起，早年中年晚年，同樣代表家庭幸福。耳珠若果比較明顯的話，自然就是納福，意思就是遲婚婚姻會比較好。

面相｜3. 耳珠納福（林志玲工作室提供）

面相｜4. 三權柔和



三權是人的額頭及兩個顴骨，那三權不能太凸出及太強。若太凸太強一般是指剋夫，因而丈夫最終難以接受這種面相，但三權又不能沒有。專家表示適當的三權是代表女生的事業心重，若果女生事業心太強，通常婚姻好的機率比較低，因此女生要同時兼備事業、愛情會很難。三權柔和的女生正正是代表有權又有事業心，「柔和」在面相學是指三權有肉及飽滿，在處理事業方面都會較柔和一點，意思即是對男生不會太強勢，因為這類女生遲婚都會幸福。

面相｜4. 三權柔和（FACEBOOK@舒淇）

資料來源︰《命運好好玩》