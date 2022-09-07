面相｜想嫁入豪門做闊太？擁有4大面部特徵即脫單+註定天生豪門命

面相｜世上總有女生自小就立志「嫁入豪門」，而且娛樂圈亦有不少「飛上枝頭變鳳凰」的真實例子，讓不少女生都會幻想嫁入豪門的美滿生活。入豪門似乎是不少女生所嚮往的想法，但到底豪門生活是否大家想像如此幸福美滿就無人得知了！不過女生可以參考一下台灣命理專家簡少年老師在節目《命運好好玩》中分享了擁有以下4大手面相有機會嫁豪門兼婚姻會超幸福，快來看看自己有沒有以下特徵啦！



在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到將來的姻緣及婚姻生活，那麼就讓我們一起來揭曉，哪些女性的面相特徵註定富貴嫁豪門！

台灣命理專家簡少年老師在節目《命運好好玩》中分享了擁有以下4大手面相有機會嫁豪門兼婚姻會超幸福。（youtube@命運好好玩 官方頻道）

4大天生豪門面相特徵 女生需注意！

4大天生豪門面相特徵 1. 山根要高 奸門要寬



專家利用了「跳水皇后」郭晶晶的照片作例子，他表示郭晶晶整體長相十分端正，氣質也好，她這樣的面相正是富貴之人。郭晶晶擁有2個特色成為了嫁入豪門的關鍵，首先，她的山根天生非常高，跟外國人的山根相似，這又名「山根貫印堂」。此外，她的鼻子非常端正，專家表示山根是直接影響女生選擇對象的能力，即是這個對象的事業能力成功是否取決山根的高低。

4大天生豪門面相特徵 1. 山根要高 奸門要寬（youtube@命運好好玩 官方頻道）

其次，夫妻宮正是奸門；奸門是看眼尾這個寛度，就是髮際線的寛度。髮際線愈寛就代表對象的家庭背景，因此奸門寛及根低就代表你的對象可能不太能打，但會是一個富二代；相反的話就代表對象的家可能一窮二白，但他的能力較強。

4大天生豪門面相特徵 2.側腦骨頭愈寛愈好



第二點是側腦的骨頭愈寛愈好，一般代表對象的專業能力。當側腦的骨頭愈寛代表他能力愈強，專家亦表示側腦的骨頭寛的人通常山根都會較高。

4大天生豪門面相特徵 2.側腦骨頭愈寛愈好（ig@gigilai_official）

4大天生豪門面相特徵 3.女生的背要厚



接下來，女生的背要厚才會有錢兼幸福。專家笑言這是年輕女生最為擔心的事，虎背熊腰。不過在面相角度而言，「背陷成坑」代表夫妻運不好，即是背部很薄且凹進去，一般都是有錢卻沒幸福或者是有幸福沒錢。專家表示背跟一個人的福分有關，因此想嫁得好，必須背要厚！

4大天生豪門面相特徵 3.女生的背要厚（ig@sukichui_wee）

4大天生豪門面相特徵 4.肝好婚姻就會好



最後一點，肝好婚姻就會好。專家指出中醫學上肝屬怒意，簡單來說是不要發脾氣，這樣就會嫁得好，婚姻就美滿。女生們想嫁得好，緊記要控制自己脾氣，才有機會遇上自己的白馬王子。