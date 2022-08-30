七仙羽｜出軌渣男有樣睇！另一半如有這4個面相特徵必須多費心思

情路要兩個人走才圓滿，路上突然殺出一個程咬金，通常都是很麻煩的。第三者的出現，必有至少一方損傷，令很多感情結束。有第三者的情況實在很常見，經不起引誘的男人很容易就被牽走，搞三搞四搞埋一齊了。



千年不變的定律，是否神仙難救呢？如果是男人出軌的個案，其實可以從面相上看出一些端倪。

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眼紋變多

第一件事，看清楚你男人的眼睛。在外面鬼混，跟別的女人有一腿的男人，眼紋會變多。此外，亦可以留意他雙眼有沒有變得水汪汪，這屬於「桃花眼 」，有意無意也會惹來身邊女人的喜愛。

鼻大而有肉

很多大都知道男人鼻子代表財運與事業運，除此以外，其實也反映男人對於性事的需求。鼻大而有肉的男生多數是成功人士，因此常吸引女人的垂青。另一方面亦代表天生的性慾很強，就算第三者不來勾誘他們，他們也會自動獻身。

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重點看眼神

雖然說鼻子高、嘴唇厚、下巴輪廓深的，都是渣男特徵。不過五官特徵一般不會忽然有變，如果是本身有這些條件的，應該是幾靚仔的，桃花比較旺也是意料中事。師傅覺得要觀察入微一點，留意他的眼睛時，重點是看眼神。如果你覺得他神態看似羅羅攣，容易神不守舍，好像變了另一個人似的，那就可能是出軌的徵兆。

忽然冷淡

一個男人如果在外面有女人，通常會抗拒跟你親熱。狐狸精姿態誘惑，夠新鮮感、刺激，當男人的肉體已經得到滿足，對著你必定會變得比以前冷淡。「做野好忙呀，好累 」、「唔好啦，下次先 」，他們通常會找藉口，可是打機、看球賽時又精神起來。如果有這些情況，你可能要警覺一些。

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靜觀其變

眼神、行為、態度，讓你知道男人的心還在不在你這裏。當你看得出一些狀況，感受一定很複雜。師傅愛你，你一定很傷心或者很憤怒，可能不知所措又或者很有衝動想逼供及報復。不過師傅在這裏提點你，關鍵是怎樣站穩陣腳，看清局面，再決定下一步。

七師傅贈你幾句：「眼神、行為、態度，讓你知道男人的心還在不在你這裏。」



《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】