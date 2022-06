尷尬！老公產房拍照　老婆下體相傳家庭群組看光　奶奶1句更崩潰

看着BB出生,不少爸爸都會拍下照片慶祝留紀念,惟外國女子薩曼斯(Samanth)卻因此尷尬大了,原來他的丈夫沒為意拍下了她產子後的下體照片,並傳送給其母親。當他意識到事件時,母親明言已把照片上傳到家庭群組「分享」,這句話意味薩曼斯的下體已被丈夫家的所有人看過了,令她非常崩潰尷尬。



薩曼斯以「Story Time most embarrassing moment of my life(故事時間,我一生中最尷尬的時刻)」為題在TikTok發布影片,講述自己誕下第二胎的經歷。(影片截圖)