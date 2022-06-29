尷尬！老公產房拍照　老婆下體相傳家庭群組看光　奶奶1句更崩潰

看着BB出生，不少爸爸都會拍下照片慶祝留紀念，惟外國女子薩曼斯（Samanth）卻因此尷尬大了，原來他的丈夫沒為意拍下了她產子後的下體照片，並傳送給其母親。當他意識到事件時，母親明言已把照片上傳到家庭群組「分享」，這句話意味薩曼斯的下體已被丈夫家的所有人看過了，令她非常崩潰尷尬。



薩曼斯以「Story Time most embarrassing moment of my life（故事時間，我一生中最尷尬的時刻）」為題在TikTok發布影片，講述自己誕下第二胎的經歷。（影片截圖）

該名女子薩曼斯以「Story Time most embarrassing moment of my life（故事時間，我一生中最尷尬的時刻）」為題在TikTok發布影片，講述自己誕下第二胎的經歷。她表示，由於自然生產分娩需要，醫生剪開了她的會陰，待產子後再縫合。

孩子之後順利出生，醫生則縫合剪開了的會陰，於是把孩子交給薩曼斯的丈夫，再任爸爸的他開心地拍下照片，更直接傳送給其母親（即女子奶奶），大讚「（孩子）超可愛對吧？」奶奶隨即亦興奮地把照片傳送到家庭群組分享，留言「超級可愛的寶寶」。

奶奶收到產房內拍攝的照片，隨即興奮地把照片傳送到家庭群組分享，詎料卻令媳婦極尷尬。示意圖。（資料圖片）

不過，薩曼斯的丈夫傳送照片時，未有注意到自己以iPhone的「原況相片（Live Photo）」模式拍攝，該模式會記錄拍照前後1.5 秒動態，因此他拍照時不慎拍下了震驚一幕 ── 老婆的下體照。而當丈夫意識到自己拍下什麼時，母親明言已把相片發送到家庭群組。奶奶這個話意味夫家所有家庭成員都看過了薩曼斯下體，頓時讓她相當崩潰。

，薩曼斯的丈夫當時沒有為意拍下老婆的下體照再送給母親，到發現的時候，母親已明言已把相片發送到家庭群組。（資料圖片）

片段上載到TikTok僅1周已有超過110萬人次觀看。很多網民都表示同情，又笑言「不會再參加家庭活動了」、「這就是為什麼有嚴格的規定，在我看到所有照片之前，1張照片都不會被分享」。薩曼斯回應留言時則強調，自己沒有因丈夫或奶奶而感到生氣，認為只是不幸事件。