面相｜失婚不等於失敗！4種面相二度結婚更幸福　桃花眼變好老婆

【面相】很多人會認為離過婚的人就像打過折的貨品，既不容易再次成婚，也不容易再擁有幸福家庭。然而，有一些人經歷過一次婚姻的蛻變，卻出落得更加成熟、理性、韻味，再次走進婚姻時，反而比之前的感情都要幸福。科技紫微網在此為大家總結這些人共同的面相特徵。



【圖輯】桃花眼二度結婚會變好老公／好老婆？點圖放大了解哪4種面相二度結婚更幸福👇👇👇）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

面相一、桃花眼

目光柔和、清澈、黑白分明，同時眼睛臥蠶飽滿，眼角微翹，笑起來雙眼微瞇成半圓形下彎，看起來甜美俏麗。此類人在一婚時並不太懂得珍惜眼前人，常常任性驕縱，但二婚的他們會更容易善解人意、體恤對方冷暖，成為體貼老公與賢妻良母。

【相關圖輯】「一粒癦生在什麼位置」揭穿你哪方面最好運 掌心有癦大富大貴（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

面相二、圓潤高額頭

他們大部分都有著鴻鵠之志，年少不得志時勉強結合的婚姻，並不能束縛他們對人生理想的追求。當有一天與身邊人無法溝通時，他們便會義無反顧的去重新尋找自己的幸福。二婚的他們，更容易與得力助手、事業拍檔再次組合，成就彼此的人生輝煌，從此不羨鴛鴦不羨仙。

【相關圖輯】超準面相學！靠臉部5位置看出一個人是否有福氣 下巴圓潤有錢剩（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

面相三、下巴豐滿

下巴豐滿的人雖然容易以家庭為重，但是年少時他們在婚姻裡還不懂溝通交流的方式與技巧，容易使對方誤以為他們是自以為是、專制自我的人。走進二婚的他們，會更懂得推己及人，適時讓步。由於懂得了交流與溝通對雙方的重要性，相處便會甜蜜融洽了。

【相關圖輯】這9種面相的女人天生好命、非富即貴 其中3個特徵貴人運爆晒棚！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

面相四、臉型圓潤

他們看上去雖然柔和大方，但在初入婚姻時卻表現得格外斤斤計較，既不溫柔，也沒有辦法掌握持家之道。但是經過歲月洗禮後，他們在二婚時將會深明婚姻中的相處之道，不僅寬和包容，還懂得讓自己不斷成長，成為伴侶可以信任依賴的對象。

離婚，只代表一段感情的結束，並非是對愛情希望的全部泯滅。離婚，只是敗在愛上了不對的人，與愛在不對的時間。即使離婚，你也能找到更美滿的幸福！

延伸閱讀：

【姻緣紅線】你的正緣幾歲會出現？

【姓名合盤】他是你的靈魂伴侶？兩人有未來？

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】