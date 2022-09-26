12星座水逆小毛病被挑出　虛心改善會有意外收穫　天秤金牛有運行

【唐綺陽星座運勢週報9/26-10/2】水星逆行處女將於周日順行，過去的小錯誤一一浮現，針對細節進行調整，會帶來明顯改善，歷經過程中的繁瑣，迎來更妥善的生活。週四金星進天秤，天秤座撥雲見日，揮別沉悶、展現開心的能量，金牛座職場中感到自信與順利，眾人思考良好關係的本質為何。



星象影響：水逆處女即將順行，金星進天秤

12星座個別運勢：

雙子：當心過勞會影響桃花

巨蟹：事情與想像不同，需要互相協調

處女：有貴人協助，幫助度過難題

人馬：當心溝通不良，造成麻煩

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金牛：多點笑容，別讓個性成為阻礙

獅子：釋出善意創造正向循環

山羊：放下執著，做好自我反省與改進

水瓶：職場氣勢如虹，感情略顯強勢

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白羊：放眼於長遠計畫，遠距離更有美感

天秤：保持自我平衡，就能擁有好品質

天蠍：有貴人協助，以及職場桃花機會

雙魚：頭腦格外清楚，目標堅定

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】