印度神童「吠陀占星術」精準預測12星座9月運程　金牛易陷三角戀

吠陀占星術的準確度高，是印度神童阿南德用以預測未來的一種科學占星術，和西洋占星術一樣具備參考價值。



近日台灣首席印度吠陀占星師李靜唯老師特別針對12個「吠陀星座」分析9月運勢。不過要注意的是，只有2成的人西洋星座與吠陀星座相同，因此看運勢時要注意自己的生日落在哪個吠陀星座。

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吠陀白羊（4/15-5/14）：容易便祕或消化不良，當心腸胃相關問題。

吠陀金牛（5/15-6/14）：可能因為生活壓力，導致伴侶間相處時情緒不穩，單方面的情緒宣洩將造成爭執，讓你想另外尋找了解你或愛慕你的人，建議三思而後行，避免惹來麻煩。

吠陀雙子（6/15-7/14）：9月的工作量滿檔，如果事情再增加就忙不過來。不過這個月你有機會認識新朋友、拓展人脈。

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吠陀巨蟹（7/15-8/14）：9月時將會有足夠的資金，但如果愛買東西、參加聚會，馬上就會流失錢財。

吠陀獅子（8/15-9/14）：戀情即將萌芽，2人的相處有新鮮感，彼此無話不談；如果已經結婚，生活會更加順利。

吠陀處女（9/15-10/14）：投資上要謹慎以對，高報酬伴隨高風險，若有差錯很可能血本無歸，因此必須耐心觀察，避開陷阱。

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吠陀天秤（10/15-11/14）：身邊將出現桃花，但會有一些問題，導致戀情無法展開，建議先當朋友，等到時機成熟再展開下一步。

吠陀天蠍（11/15-12/14）：9月的工作很順利，可能會接觸新的領域，還有貴人相助，潛能與靈感被激發出來。

吠陀人馬（12/15-1/14）：事業漸入佳境，工作表現相當出色，不過要小心可能會背上黑鍋。

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吠陀山羊（1/15-2/14）：勿衝動投資，若在資訊不足或錯誤的情況下，盲目投入資金將會導致錢財損失。

吠陀水瓶（2/15-3/14）：工作上可能有些紛擾，建議調適心情，和另一半待在家追劇、吃飯，讓感情升溫。

吠陀雙魚（3/15-4/14）：雖然份內的工作能做好，但別人也會把事情推給你，再搶走你的功勞。這時候記住「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」

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