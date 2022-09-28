65吋4K電視賣$500？移民賣家列1條件　港女執平貨一夜後結局崩潰

潮流興網購，近年亦有不少人喜歡於網上放售或購入二手物品，環保之餘也有機會「執平貨」。近日有網民於討論區發文，指在二手交易平台以500元向1名趕着移民的外籍賣家，購入1部原價逾3萬元的65吋4K電視，條件是要答應接載對方到機場。樓主對於以1程車及僅500元換來貴價電視感到非常興奮，更大讚電視畫面非常鮮艷，可是僅過了1晚，外傭卻意外「屈爛」了電視，令她崩潰大嘆：「一夜之間，來回天堂又折返地獄……」



有網民於討論區發文，指在二手交易平台以500元向1名趕着移民的外籍賣家，售入1部原價逾3萬元的65吋4K電視，條件是要答應接載對方到機場。（親子王國討論區圖片）

該名女網民於親子王國討論區以「買咗部超平原價4萬幾大電視」為題發文，指日前在二手交易平台以超低價500元，購入了1部原價逾3萬元、僅使用約半年的65吋4K大電視。由於外籍賣家翌日早上9時便要上機返回加拿大，他提出交易的其中1個條件是要接載他到機場，樓主爽快答應，雙方相約半夜2時交收，「係有一個買家臨時放飛機，因為太遠所以佢先揾我，半夜三更我飛車過去攞」。

帖文一出引來網民嘩然，紛紛表示樓主大賺，「$500唔怪之得，半夜你都肯去拎啦」、「咁嘅價錢，真係好平」。她事後指，賣家非常親切，完成交收按協議接載對方到機場後，賣家再主動給她200元作為答謝。她亦大讚該電視畫面清晰又鮮艷，「4K畫面超靚」。

由於外籍賣家翌日早上9時便要上機返回加拿大，他提出交易的其中1個條件是要接載他到機場，樓主爽快答應，雙方相約半夜2時交收。（親子王國討論區圖片）

正當一眾網民也羨慕樓主執到平貨之際，她翌日突然更新並公布壞消息，指家中外傭竟意外弄壞使用了僅1天的4K電視，「俾個工人屈爛咗，『啪』一聲，咁就鎅咗個角出來，開着畫面閃咗幾閃，之後自動關機」。發現崩潰現實的她不禁大嘆「一夜之間，來回天堂又折返地獄」，直言不明白外傭弄壞電視的原因，「真係要問姐姐點解咁，一上佢手就咁」。

樓主似乎對花了時間心力卻只能享用電視1天耿耿於懷，並問能否向外傭追究責任，「唔知可不可係佢人工扣，佢唔知$500買返來」。她指購入電視後曾向外傭展示商店的建議零售價，姐姐得知電視價值後大感擔心，「頭先工人喊咁口話賠返一個月人工畀我，佢知道架電視機好貴」，惟樓主未有交代最終如何處理。

樓主突然更新並公布壞消息，指家中外傭竟意外弄壞使用了僅1天的4K電視。（親子王國討論區圖片）

有網民則估計事件未必全為外傭責任，「工人咁容易可以整爛，件產品質量都有問題，500元當豪畀佢，賠来都沒意思」，又認為她應向姐姐講述購入電視的實際價錢，「何必咁嚇佢，你$500買返嚟咋嘛」、「你唔係諗住要工人賠3萬呀？自己都係500蚊買返來」。另有人建議樓主可找保養公司檢查再作決定，「有單call維修睇下先囉，話唔定整到呢。工人我就唔會扣錢喇，法例只准扣$300，佢之後唔順唔續約仲貴呀」。