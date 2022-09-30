海關撿1.6萬張六合彩　投注$33萬派$7萬　六合彩中獎機率一文看清

六合彩中一一頭獎機率低，一宗走私案證實了這消息！海關日前展開反走私行動，在1艘內河船上撿獲約1.6萬張六合彩彩票，投注額約33萬港元，當中約600張中獎，彩金合計約7萬港元。消息在網上引起熱議，不少人笑稱這次是另類「實測」，證明六合彩中大獎機率很低，「買咁多都輸」、「回唔到本」，又指如果只買500張的話，分分鐘「得40蚊」，網民最終道出現實「證明馬會係贏家」。不過，帖文發生爆笑插曲，有人因為計錯數，居然得出結論是這批彩票賺了錢，「當張張10蚊注都有正數」，這種算法被網民瘋狂恥笑。



海關日前撿獲1.6萬張走私六合彩，事件引起網民熱議。（梁偉權攝）

海關9月21日在香港西面水域展開反走私行動，在1艘內河船上獲約1.6萬張六合彩「電腦飛」，投注總額約33萬港元，該批彩票在22日已完成攪珠，海關在馬會協助下進行核對，發現當中約600張中獎，獎金合共約7萬元。警方相信是9月22日攪珠的彩金較過去一段時間高，可吸引內地及澳門人購買，相信每張轉售後賺4至13元。由於彩票屬證物，海關已取回，據早前報道，海關正徵詢律政司意見是否領取彩金。

小賭怡情，現在突然出現1.6萬張彩票的例子，事件在連登討論區引起熱議，有留言笑稱「咁易中㗎咩」、「回唔到本」、「證明六合彩係貨真價實」、「畀33萬贏返彩金7萬」。由於投注額約33萬，但獎金只得約7萬元，不少人打趣道馬會是事件「贏家」，「馬會+260000」、「證明馬會大贏家，莊家必勝」、「實驗證明個中獎機會率低到，買咁多都輸」、「良心店舖，佢哋賣嘅六合彩真係會中」。

六合彩中大獎機率低係人都知，有留言形容這其實算難得的「實測」，屬「33萬嘅random sample」，惟有人提到，不法份子只是想走私出售，故不需考慮彩票有否中頭獎的問題，「轉去大陸轉售已經fat fat（獲利豐厚）」。

網民討論期間發生有趣插曲，因見到有數得計，不少人已等待「數學天才」出現。有網民即刻示範計錯數，指1.6萬張六合彩有約600張中獎，所得獎合共約7萬元，「當張張10蚊注都有正數」。不過，若真以10元一注計算，即投注額為16萬元，扣除獎金仍倒蝕9萬元；除非購得的是600張全部都中獎的彩票，以每張2注共20元計算，即投注額約1.2萬才會「有賺」，不過要買到「必中」彩票是天荒夜譚，故明顯是計錯數，而該則留言馬上被其他網民瘋狂恥笑，「神算子」、「數學界欠你一個交代」、「連燈數學家」。

據馬會資料，六合彩中獎人士必須在攪珠日期起計60天內領取獎金，任何在有效期後仍未領取之獎金將一概予以沒收，所有未有人認領的六合彩獎金，均會悉數撥入六合彩金多寶彩池，主要作為日後金多寶攪珠的金多寶金額。所有交易俱按照香港馬會獎券有限公司不時修訂之獎券規例，以及香港賽馬會不時修訂之博彩設施規例辦理。

若以單式投注，從49個號碼選出6個號碼計算，頭獎中獎機率為1/13,983,816，以每注10元計即要139,838,160元，即接近1.4億元，由於是「全餐」，同時會獲派其他獎的彩金，下圖為六合彩7個派彩項目的命中機率：

（綜合）